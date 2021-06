Prévisions de canicule: le Royaume-Uni se prépare pour le jour le plus chaud de l’année avec 30 °C bien avant les «baisses» de chaleur | Météo | Nouvelles

BBC Weather: le Royaume-Uni est prêt pour du soleil et des averses éparses

Le mercure devrait augmenter cette semaine alors que la haute pression des Açores pousse une chaleur torride dans la majeure partie du Royaume-Uni après des semaines de temps humide et venteux. À l’heure actuelle, les températures devraient grimper à 26 ° C à Londres, dans le Kent et dans l’Essex dans le sud-est le vendredi 11 juin, selon les dernières cartes thermiques de Weather Outlook. Norwich, Doncaster et Birmingham pourraient se prélasser à 22C le même jour, tandis que Brighton et Southampton cuisent à 24C.

Plus au nord, les températures peuvent être légèrement plus fraîches à 16°C à Manchester et Leeds.

Cependant, Brian Gaze, prévisionniste chez Weather Outlook, a prédit que les températures vendredi pourraient potentiellement grimper plus haut que le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, qui a vu des sommets torrides de 28,3 ° C atteindre Londres le mercredi 2 juin.

Il a déclaré : « Les températures ne seront pas trop éloignées de la moyenne pour commencer, mais au fur et à mesure que nous avançons, le mercure augmente.

“Le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent a été le 2 juin lorsque 28,3 °C ont été atteints à Northolt à Londres.

Prévisions de canicule : les températures pourraient monter à 30 C cette semaine (Image : NETWEATHER/GETTY)

“Il semble que cela pourrait être battu entre vendredi et dimanche, mais il y a une certaine incertitude.

“Le graphique GFS 06z ci-dessous pour le vendredi 11 juin a des températures maximales de 26°C dans la région de Londres.

“Compte tenu de la tendance du GFS à sous-dépasser, je ne serais pas surpris si 28C était enregistré. Il continue à montrer des valeurs en hausse tout au long du week-end.”

M. Gaze a ajouté que les températures pourraient également monter à 30 ° C la semaine prochaine, bien qu’elles puissent ne pas rester longtemps car l’air plus frais pénètre ensuite.

Prévisions de canicule : les températures devraient monter en flèche cette semaine (Image : PERSPECTIVES MÉTÉO)

M. Gaze a déclaré: “Il y a des signes d’air plus frais revenant de l’Atlantique au début de la semaine prochaine, mais les détails et le calendrier de la transition sont incertains.

“Cependant, il existe une possibilité réaliste que 30 °C soient atteints au Royaume-Uni pour la première fois cette année avant que les températures ne baissent.

“Les choses sont plus mélangées à mesure que vous vous dirigez vers le nord-ouest en raison d’une influence atlantique.

“À bien des égards, il s’agit d’un schéma typique de l’été britannique, l’anticyclone des Açores ayant plus d’influence sur la moitié sud du pays.”

Prévisions de canicule : le sud-est de l’Angleterre pourrait se prélasser dans l’air le plus chaud (Image : NETWEATHER)

Les prévisions à long terme de BBC Weather entre le lundi 14 juin et le dimanche 20 juin indiquaient également que la haute pression pourrait faire monter les températures “au-dessus de la moyenne”.

Il a déclaré: “La haute pression qui s’accumule fortement vers la fin de la semaine prochaine devrait commencer une lente marche vers l’ouest à la mi-juin, s’éloignant progressivement du Royaume-Uni et vers l’Atlantique Nord.

“Nous avons une grande confiance dans ce qui se passe, mais une confiance plus faible dans le timing avec les modèles informatiques qui ont vraiment du mal avec le sommet en mouvement.

“La mi-juin restera probablement plus chaude et plus sèche que la normale pendant un certain temps, car la haute pression persiste suffisamment pour dévier les fronts météorologiques.

Prévisions de canicule : la haute pression des Açores pourrait pousser de l’air chaud au-dessus du Royaume-Uni (Image : WXCHARTS)

“Les températures sont susceptibles d’être supérieures à la moyenne pour la plupart et peuvent être légèrement plus chaudes que prévu pour la semaine prochaine.”

Le Met Office a ajouté que le temps chaud pourrait persister jusqu’en juillet, bien qu’il puisse être interrompu par de brèves périodes de pluie.

Les prévisions entre le samedi 21 juin et le dimanche 4 juillet indiquaient: “Beaucoup de temps beau et sec dans une grande partie du Royaume-Uni pour la fin juin, bien qu’il puisse y avoir quelques averses par endroits et peut-être de la pluie dans le grand nord parfois.

“Les températures seront probablement supérieures à la moyenne. D’ici la fin juin et début juillet, les conditions deviendront probablement plus instables avec une probabilité croissante de pluie s’étendant à travers le Royaume-Uni.”

Prévisions de canicule : la vague de chaleur pourrait durer jusqu’en juillet (Image : WXCHARTS)

Jo Farrow de Netweather a également déclaré que le temps chaud devrait rester au moins jusqu’à la semaine prochaine.

Elle a déclaré: “En milieu de semaine et au-delà, le sud-est de la Grande-Bretagne connaîtra des températures au milieu des 20 degrés Celsius, du soleil, des vents légers et un beau temps.

“Moray et North Aberdeenshire se porteront bien dans le flux du sud avec de la chaleur grâce à l’effet Fohn, où l’air se dessèche et se réchauffe après s’être élevé au-dessus d’une chaîne de montagnes.

“Juin se porte bien, il y a beaucoup de beau temps, ensoleillé et chaud pour la semaine prochaine.”