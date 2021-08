Selon Netweather, les hautes pressions devraient être plus fréquentes que la moyenne vers la fin du mois et le début du mois de septembre, ce qui pourrait entraîner des « épisodes chauds ». Les prévisions à long terme pour la période entre le 23 août et le 5 septembre montrent que le sud-est est le plus susceptible de recevoir des températures plus chaudes, le nord-ouest et l’Écosse étant plus sujets aux vents changeants du sud-ouest apportant parfois un temps humide et venteux.

Les prévisions montrent également qu’entre le 30 août et le 5 septembre, de nombreuses régions du pays peuvent s’attendre à des températures supérieures à la moyenne de 2C à 3C de l’air du sud de l’Europe.

La mise à jour mensuelle de Netweather a déclaré: “La haute pression devrait à nouveau être plus fréquente que la moyenne, mais la pression la plus élevée sera probablement transférée vers le sud et l’est, entraînant des températures plus chaudes et une fréquence accrue des vents du sud à travers le Royaume-Uni, avec un potentiel de vagues de chaleur, en particulier vers le sud-est, et possibilité de pannes orageuses.

“Le nord et l’ouest de l’Écosse deviendront plus sujets aux vents du sud-ouest changeants, apportant parfois un temps humide et venteux, en raison de la haute pression souvent plus au sud et à l’est que la semaine précédente.

“Encore une fois, ce ne sera probablement pas une haute pression constante, avec quelques interruptions probables, mais la pression globale devrait être supérieure à la normale.”

Il a ajouté: “Ce sera généralement plus sec et plus ensoleillé que la moyenne, mais avec moins de certitude sur les précipitations inférieures à la moyenne qu’au cours de la semaine 2 en raison du plus grand potentiel pour certaines régions de voir des averses orageuses.”

Les prévisionnistes ont également mis en garde contre les risques d’une nouvelle vague de chaleur qui frappe le pays cet été.

Cependant, il peut y avoir un peu d’espoir pour septembre, lorsque les températures pourraient monter «au-dessus de la moyenne» juste à temps pour le week-end férié.

Le prévisionniste du Met Office, Steven Keates, a déclaré que le temps maussade « fade » devrait se poursuivre.

“Certains septembres ont été des atouts ces dernières années.”

Les prévisionnistes prédisent qu’aujourd’hui sera une journée généralement nuageuse à travers le Royaume-Uni.

Le pays peut s’attendre à des pluies légères et éparses, principalement sur les côtes et les collines occidentales et dans certaines parties du nord de l’Écosse.

Pour demain, la plupart des régions du Royaume-Uni peuvent s’attendre à un début de journée nuageux avec certaines zones de pluie légère, avant qu’une dispersion d’averses ne se développe, selon les prévisionnistes.

En regardant vers la fin de la semaine, le Met Office prévoit des périodes ensoleillées pour beaucoup vendredi – mais la pluie pourrait frapper ceux de l’ouest.

Les températures deviendront plus chaudes dans le week-end, mais les conditions seront « instables » avec des épisodes de pluie pour la plupart.

Cela survient alors que les destinations de vacances européennes se rétablissent après avoir souffert d’une vague de chaleur extrême alors que l’air du Sahara a créé un “dôme de chaleur” sur la Méditerranée.