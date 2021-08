Prévisions de canicule : une chaleur extrême de 48 °C déclenchera une alerte ROUGE alors que le système saharien engloutit l’Europe | Météo | Nouvelles

in

BBC Weather: Les températures chaudes se maintiendront dans toute l’Europe

Selon les prévisionnistes, certaines régions d’Espagne devraient voir les températures atteindre 45 °C, la chaleur ne tombant qu’à environ 25 °C pendant la nuit. De plus, la poussière saharienne devrait se diriger vers certaines parties du continent pendant la canicule torride, tandis que les thermomètres pourraient atteindre 48 ° C en Italie.

L’avis spécial de phénomènes indésirables de l’Agence météorologique d’État (AEMET) a déclaré que la vague de chaleur devrait cuire l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la région cantabrique et de la majeure partie de la Galice.

L’expert climatique Samuel Biener a déclaré que les températures les plus élevées d’Espagne seront enregistrées dans la vallée du Guadalquivir ainsi que dans la Hoya de Granada et les vallées de Guadiana.

Il a également averti que des chiffres très élevés seraient atteints dans “des régions telles que l’Estrémadure, Castilla-La-Mancha et même Madrid” où les températures oscilleront entre 40C et 45C.

M. Biener a expliqué: “Aujourd’hui, il semble que le 46C et même le 47C puissent être atteints dans des zones de la province de Séville et également à Cordoue.”

L’Europe sera frappée par une vague de chaleur montante (Image: ./WX Charts)

L’Europe sera frappée par une canicule torride (Image: WX Charts)

Mais il a prévenu que le pire serait les “nuits étouffantes” et a poursuivi: “Dans certaines régions du sud, aux îles Canaries, à l’intérieur de la péninsule et du côté méditerranéen, à certains endroits, il ne descendra pas en dessous de 25 ° C la nuit. . “

Selon l’alerte AEMET, d’ici jeudi, les températures dépasseront les 40 °C et les jours les plus chauds seront vendredi, samedi et dimanche.

M. Biener a poursuivi : « Il est produit par la montée d’une masse d’air très chaud d’Afrique du Nord, qui sera également pratiquement statique pendant quelques jours ce qui explique pourquoi cet épisode va tant s’étendre.

“Cette masse d’air chaud, car elle a des zones de basse pression sur ses côtés, ne peut pas bouger, et donc elle nous accompagnera pendant quelques jours.”

LIRE LA SUITE: Avertissements météorologiques du Met Office: la foudre et les fortes tempêtes vont écraser le Royaume-Uni

L’Europe sera frappée par une canicule torride (Image: WX Charts)

La poussière saharienne qui l’accompagne aura des concentrations très élevées « qui pourraient être nocives pour les personnes atteintes de maladies respiratoires ».

L’expert a ajouté qu’il pourrait y avoir un risque de “tempêtes sèches” et a averti que “nous devons être vigilants face au risque d’incendie”.

Ailleurs en Europe, quatre villes italiennes devraient être mises en alerte rouge aujourd’hui et huit demain car le temps chaud pourrait atteindre jusqu’à 48 ° C, selon l’agence italienne Ansa.

Les prévisionnistes ont prédit que les températures pourraient atteindre 47-48C dans certaines parties du sud de l’Italie et en Sicile et en Sardaigne plus tard cette semaine.

Records de température à travers l’Europe (Image : Express)

D’ici mercredi, des villes comme Milan, Florence et Bologne seront mises en alerte « orange ».

Les alertes orange signalent que le temps « peut avoir des effets néfastes sur la santé de la population, en particulier dans les sous-groupes de population sensibles ».

Alors que les alertes rouges avertissent que les conditions à haut risque pourraient persister pendant plus de trois jours.

Cela survient au milieu d’incendies de forêt dévastateurs en Grèce, en Turquie et dans d’autres parties de la Méditerranée.

La Grèce a été touchée par des incendies de forêt dévastateurs (Image: .)

Selon un nouveau rapport accablant de l’ONU, le changement climatique d’origine humaine entraîne déjà des changements climatiques extrêmes, avec davantage de vagues de chaleur, de fortes pluies, de sécheresses et de cyclones tropicaux.

Le rapport indique que l’humanité est très probablement le principal moteur de la fonte des glaciers, du réchauffement des océans et de l’élévation du niveau des mers.

L’un des principaux auteurs du rapport, le Dr Tamsin Edwards du Kings College de Londres, a déclaré : « À moins qu’il n’y ait des réductions immédiates, rapides et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, l’objectif de 1,5 °C sera hors de portée.

Le professeur Ed Hawkins, l’un des principaux auteurs du rapport de l’Université de Reading, a ajouté : « Les objectifs 1.5C ou 2C du processus politique, ce ne sont pas des bords de falaise, nous ne tombons pas d’une falaise si nous allons au-delà de ces seuils, chaque réchauffement compte.

La poussière saharienne va frapper l’Espagne (Image: .)

« Les conséquences sont de pire en pire à mesure que nous nous réchauffons de plus en plus, donc chaque tonne de CO2 (dioxyde de carbone) compte et chaque élément de réchauffement compte. »

Le professeur Corinne le Quere, auteur du rapport de l’Université d’East Anglia, a déclaré : « Le message est on ne peut plus clair : tant que nous continuerons à émettre du CO2, le climat continuera à se réchauffer et les conditions météorologiques extrêmes – que nous voyons maintenant avec nos propres yeux – continuera de s’intensifier.

« Heureusement, nous savons quoi faire : arrêter d’émettre du CO2. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega