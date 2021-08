Prévisions de canicule : une explosion de 29 °C va brûler le Royaume-Uni avant que le panache espagnol n’enflamme la nation – cartes météo | Météo | Nouvelles

BBC Weather: l’Europe prévoit des conditions de canicule persistantes

On prévoit que la haute pression en provenance d’Europe fera grimper les températures vers les 30 °C torrides en août. L’air chaud pourrait apporter des maximums de 29°C à Londres et dans le Kent le mardi 17 août, suggèrent les dernières cartes thermiques de Netweather. Ailleurs, Essex et Norwich pourraient se prélasser à 28C, tandis que Doncaster, Leeds, Bournemouth et Brighton étouffent à 27C.

Et les prévisions à long terme de BBC Weather entre le lundi 16 août et le dimanche 29 août, prévoyaient une haute pression de la mer Méditerranée pour potentiellement apporter une autre vague de chaleur au Royaume-Uni.

La prévision a déclaré: “D’ici la mi-août et pendant la seconde moitié du mois, il y a des signaux encourageants pour que la haute pression commence à se déplacer dans la région depuis le sud ou le sud-ouest.

“Ce sera très probablement un processus graduel, prenant plusieurs jours, voire une semaine, à se dérouler avant que la haute pression ne soit en place à proximité.

“Au début, la mi-août verra probablement la poursuite de la tendance instable, plus fraîche et plus humide que nous attendons pour la première moitié du mois.

Prévisions de canicule : les températures pourraient monter en flèche en août (Image : NETWEATHER/WXCHARTS)

“Alors que les hautes pressions poussent lentement vers le nord depuis la mer Méditerranée, les systèmes de basse pression pris dans la trajectoire de la tempête et entraînés par le courant-jet seront également déviés vers le nord.

“Un temps plus sec devrait s’étendre du sud, et cela apportera également une masse d’air plus chaude et plus tropicale au Royaume-Uni.

“Les températures devraient avoir tendance à être plus chaudes que la normale jusqu’à la fin août, avec des jours très chauds ou chauds possibles si la haute pression se déplace trop longtemps au-dessus de la tête.

« Si le pic persiste au-dessus, une vague de chaleur peut également se développer, mais la confiance est faible à ce sujet.

LIRE LA SUITE: L’Europe souffre d’une “chaleur extrêmement dangereuse” avec des températures à 47 ° C

Prévisions de canicule : le sud de l’Angleterre pourrait connaître les températures les plus chaudes (Image : NETWEATHER)

“Les chances de chaleur augmentent plus tard dans le mois, mais la haute pression devra se déplacer au bon endroit pour que cela se produise.”

Les prévisions suggèrent également qu’un panache espagnol pourrait également entraîner un “risque de chaleur” dans le sud de l’Angleterre à la fin de cette période.

BBC Weather a déclaré: “Pour les dernières semaines d’août, les prévisions deviennent un peu difficiles à cerner, avec de nombreux signaux contradictoires dans nos outils de prévision.

“Il y a des signes précurseurs que les hautes pressions pourraient commencer à se déplacer vers le nord ou peut-être vers les régions nordiques du nord.

A NE PAS MANQUER

BBC Weather: avertissement météorologique en place alors que des pluies torrentielles provoquent des inondations [WARNING]

Prévisions météo chaudes : avertissement de « chaleur intense » alors que l’Europe cuit [FORECAST]

Ensoleillement et averses éparses alors que les prévisions au Royaume-Uni restent instables [VIDEO]

Prévisions de canicule : l’air chaud pourrait déferler d’Europe (Image : NETWEATHER)

“Cela permettrait alors aux systèmes dépressionnaires près de l’Espagne de se déplacer du sud, entraînant un risque de chaleur ou d’orages dans les régions du sud.

“Cependant, nous pouvons simplement voir une haute pression à proximité et rester suffisamment près pour éloigner les dépressions. C’est plus sec, mais il y a toujours un risque de chaleur.”

Le Met Office a ajouté que les températures pourraient monter en flèche “au-dessus de la moyenne” au cours de la seconde moitié du mois.

Les prévisions entre le vendredi 20 août et le vendredi 3 septembre indiquaient : « Bien que la confiance soit très faible pendant cette période, une poursuite de conditions changeantes est très probable.

Prévisions de canicule : un panache espagnol pourrait balayer le Royaume-Uni (Image : WXCHARTS)

“Un temps plus calme pourrait se développer, en particulier vers le nord et le nord-est du Royaume-Uni.

“Les températures sont susceptibles d’être supérieures à la moyenne, avec un potentiel de temps plus chaud plus tard dans le mois avec des précipitations très probablement inférieures à la moyenne.”

Et les prévisions mensuelles de Netweather pour août prévoyaient également des conditions plus chaudes vers la fin du mois.

Les prévisions indiquaient: “Cette période commencera probablement de manière instable, mais avec une tendance croissante à la haute pression à prendre le relais vers la fin août.

Prévisions de canicule : des conditions plus chaudes pourraient arriver vers la fin du mois (Image : WXCHARTS)

“Les températures devraient généralement être plus proches de la normale, mais peut-être redevenir chaudes/chaudes à la fin de la période.

“Dans l’ensemble, les températures devraient donc être légèrement supérieures à la normale à long terme, probablement d’environ 1 °C dans la plupart des régions.

“La plupart des régions devraient être plus sèches et plus ensoleillées que la moyenne dans l’ensemble en raison de la haute pression dominant vers la fin de la période.

“À cette fourchette, cependant, la confiance est relativement faible.”