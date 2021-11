Prévisions de fortes chutes de neige au Royaume-Uni : 15 cm de neige profonde vont tomber alors que le gel dans l’Arctique frappe – nouveaux graphiques | Météo | Nouvelles

Les graphiques montrent que la neige atteindra 11 cm sous Inverness en Écosse et au-dessus des Pennines. Il fait suite à un passage à tabac par Storm Arwen, qui a vu de violentes rafales de 100 mph.

Le week-end prochain, la neige pourrait atteindre trois fois celle de ce soir dans certaines parties du pays, avec une couverture de 30 cm dans certaines parties de l’Écosse, selon WX Charts.

Brian Gaze, de Weather Outlook, a déclaré que les températures à travers le Royaume-Uni seront « très froides ».

Les températures devraient atteindre jusqu’à 0 °C dans certaines parties du pays dimanche soir, avec une sensation de froid jusqu’à -5 °C à Birmingham.

Il a ajouté: «Ce soir, le temps humide dans les comtés du centre s’éloigne progressivement vers le sud. Cela pourrait apporter plus de neige fondue et de neige pendant un certain temps.

« Une fois qu’il s’éloigne, des périodes claires se développent largement et un gel prononcé se développe. »

Le Met Office a placé un avertissement de glace jaune sur de vastes étendues du Royaume-Uni de 15 heures dimanche à dimanche matin, car un gel « généralisé » devrait se développer.

Pendant ce temps, Nick Finnis de NetWeather a déclaré que la neige peut s’installer « par endroits, même à des niveaux inférieurs ».

Une bande de grésil et de neige se poursuivra vers le sud à travers l’Angleterre et le Pays de Galles tout au long de la journée, a-t-il prédit.

Plus de 100 000 foyers ont été privés d’électricité à travers le Royaume-Uni.

Depuis que la tempête a frappé la Grande-Bretagne, l’Écosse a vu 75 000 foyers sans électricité.

En Angleterre, 55 000 sont privés d’électricité et au Pays de Galles, 11 000 foyers sont privés d’électricité.

Pendant ce temps, les candidats de I’m A Celeb ont été évacués hier soir alors que l’émission a été interrompue pour la première fois après que Storm Arwen a envoyé un arbre de 100 pieds s’écraser contre un mur du château de Gwrych.

ITV a annoncé dans un communiqué : « En raison de difficultés techniques causées par des conditions météorologiques extrêmes dans la région, il n’y aura pas de nouveaux épisodes de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! ce week-end (samedi et dimanche).

Un avertissement de glace jaune pour ce soir et demain matin couvre de Portsmouth à Birmingham et Newcastle jusqu’à Édimbourg.