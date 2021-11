Prévisions de fortes chutes de neige au Royaume-Uni : le gel du 6 novembre écrasera la Grande-Bretagne avec jusqu’à 11 cm de neige | Météo | Nouvelles

En raison de la météo amère qui devrait frapper le Royaume-Uni, les prévisionnistes ont averti que des niveaux élevés de neige pourraient frapper certaines parties du pays le 29 novembre. Selon les graphiques des prévisionnistes, certaines régions d’Écosse et d’Angleterre pourraient être recouvertes de 10 à 11 cm. à la fin du mois alors que les températures peuvent chuter à -6C. Certaines parties du nord-est connaîtront le pire de la neige en Angleterre en raison de la vague de froid avec un pic possible de 11 cm.

Les basses terres d’Écosse pourraient également voir des niveaux de neige allant jusqu’à 10 cm vers la fin du mois.

D’autres régions d’Angleterre peuvent également connaître des niveaux de neige allant jusqu’à 10 cm selon les graphiques du prévisionniste WXCharts.

Les Highlands d’Écosse verront également des niveaux de neige avoisinant les 43 cm le 29 novembre.

Avec la neige, les Britanniques peuvent s’attendre à ce que les températures chutent en dessous de zéro dans certaines régions du Royaume-Uni.

Selon les graphiques, de grandes parties du sud de l’Angleterre verront le mercure tomber à zéro le 29 novembre.

En effet, certaines parties des Midlands verront les températures chuter à -1C (30F) le 29 novembre tandis que certaines parties du nord verront le mercure chuter à -6C (28F).

Le Pays de Galles verra également les températures chuter entre -2C et -5C tandis que certaines parties de l’Écosse connaîtront les niveaux les plus bas à -4C (26F).

En raison de ces faibles niveaux, les graphiques d’anomalies de température montrent que le mercure chute à -6C en dessous de ce qui est attendu pour la période de l’année.

JUST IN: BBC Weather: Carol Kirkwood met en garde « de la neige dans les cartes »

« Givre pendant la nuit et glace inégale probablement là où le ciel est dégagé.

« Au fur et à mesure que la période se poursuit, les vents viennent généralement du nord ou du nord-ouest, permettant à des conditions instables et froides de persister.

« La haute pression est susceptible de se situer au sud du Royaume-Uni, donc la pluie et les averses sont plus probables dans le nord, elles pourraient être hivernales sur les hauteurs et peut-être parfois à des niveaux plus bas.

« Probablement plus sec dans le sud et parfois assez froid, avec des gelées nocturnes et du brouillard souvent lents à se dissiper. »

Avant cette période, les prévisionnistes avaient averti que les températures baisseraient cette semaine.