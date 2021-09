Prévisions de foudre au Royaume-Uni : l’air à 30 °C déclenchera un GROS CRASH de « tempêtes, inondations et mini-tornades » | Météo | Nouvelles

BBC Weather: les températures baissent à mesure que le front de basse pression se déplace

La basse pression de l’Atlantique devrait faire exploser la crête de haute pression du sud qui envoie actuellement des températures de 30 ° C dans de nombreuses régions du Royaume-Uni aujourd’hui. Le grand crash des deux systèmes de pression pourrait entraîner d’énormes tempêtes qui s’abattent sur le pays au cours de la semaine. Jim Dale, prévisionniste chez British Weather Services, a suggéré que le changement de pression pourrait provoquer des conditions météorologiques intenses, notamment “des crues éclair, de la grêle, des tempêtes et même des mini-tornades”.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il y aura des orages mercredi et jeudi cette semaine.

“A partir de jeudi, les orages épars devraient se généraliser en Angleterre et au Pays de Galles.

“La basse pression du sud repoussera la haute crête d’air chaud d’ici la fin de la semaine, ce qui pourrait provoquer des crues soudaines, de la grêle, des tempêtes et même des mini-tornades si vous n’avez vraiment pas de chance.

“Les gens doivent donc être préparés s’ils envisagent de se promener dans le parc avec un t-shirt.

Prévisions de foudre au Royaume-Uni : la basse pression pourrait mettre fin à la vague de chaleur torride (Image : WXCHARTS/GETTY)

“Ce n’est pas notre latitude normale pour cette période de l’année, car nous n’avons normalement pas ce genre de chaleur en septembre.

“C’est vraiment inhabituel.”

Netweather a également indiqué quand la dépression pourrait balayer le Royaume-Uni et provoquer des tempêtes cette semaine.

Ils ont ensuite affiché une carte montrant des tourbillons de bleu, vert et rouge, représentant les orages, balayant demain l’ouest du Royaume-Uni.

Prévisions de foudre au Royaume-Uni : les cartes montrent l’air plus frais en provenance de l’Atlantique (Image : NETWEATHER)

Le prévisionniste a posté sur Twitter: “Déjà à 27/28C à midi aujourd’hui.

“Mercredi/jeudi = Risque d’orages et d’averses de pluie car la basse pression de l’Atlantique interrompt la chaleur britannique.

“Pas pour tout le monde, même dans une zone d’avertissement.

“Mercredi soir s’annonce intéressant sur le nord de la France et les îles anglo-normandes.”

Prévisions de foudre au Royaume-Uni : des conditions orageuses pourraient venir de l’ouest (Image : WEATHER OUTLOOK)

Ian Simpson, prévisionniste chez Netweather, a également prédit un début de semaine chaud avant que les orages ne frappent ensuite.

Il a déclaré: “Jeudi, une bande de pluie se déplacera vers le nord, se propageant dans la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles pendant la nuit de mercredi / jeudi, puis devenant lentement dans le nord de l’Angleterre et le sud de l’Écosse jeudi.

« Il peut à nouveau y avoir des orages noyés dans la pluie, en particulier dans le sud. Derrière, un temps plus clément avec des averses orageuses éparses se développera sur le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles, et cela se propagera également en Irlande du Nord.

“Le nord de l’Écosse devrait rester sec pendant une grande partie de la journée. Par temps plus clair, une grande partie de l’Angleterre sera chaude, mais moins que ces derniers jours, avec des maximums de 23 à 26 ° C, mais ailleurs, des sommets d’environ 20 ° C seront typiques .

Prévisions de foudre au Royaume-Uni: le changement de conditions pourrait frapper à partir de mercredi (Image: NETWEATHER)

“En regardant plus loin, vendredi et samedi devraient être principalement nuageux avec moins d’averses et d’orages alors que les hautes pressions se reconstituent lentement à partir de l’ouest.

“Les températures seront généralement un peu au-dessus de la moyenne pour la période de l’année, culminant à 22 à 24 ° C dans les régions centrales et orientales de l’Angleterre.

“Les perspectives à plus long terme voient la haute pression se rétablir dans le nord de la Grande-Bretagne, promettant beaucoup de temps chaud et sec et ensoleillé pour le nord-ouest de la Grande-Bretagne, mais potentiellement plus de nuages ​​pour le sud et l’est.”

Les prévisions à long terme de la BBC entre le mercredi 8 septembre et le dimanche 12 septembre, un air plus frais supplémentaire pourrait arriver au Royaume-Uni alors que l’ouragan Larry commencera à se développer au cours du week-end.

Prévisions éclair au Royaume-Uni : la dépression pourrait persister jusqu’à la fin de la semaine (Image : NETWEATHER)

Les prévisions ont déclaré: “Une fin de semaine plus humide est en magasin pour la plupart du Royaume-Uni à terme, avec quelques orages et de fortes averses pour clore la semaine de travail.

“Les températures vont rapidement se modérer à partir d’un milieu de semaine très chaud, tombant plus près de la norme saisonnière d’ici le week-end. L’ouragan Larry, quant à lui, devrait aider à créer une crête de haute pression qui poussera de l’ouest au cours du week-end, envoyant des dépressions en Scandinavie.

“Cela apportera un temps plus sec mais plus frais pour une grande partie du Royaume-Uni, mais les risques de pluie persisteront pour le sud et l’est de l’Angleterre.”

Le Met Office a également averti que les conditions de tempête pourraient persister pendant le reste du mois de septembre.

Prévisions de foudre au Royaume-Uni : septembre pourrait également voir des conditions plus fraîches plus tard dans le mois (Image : WXCHARTS)

Les prévisions à long terme de l’agence météorologique entre le mercredi 22 septembre et le mercredi 6 octobre ont déclaré: “La confiance est généralement faible.

“Le scénario le plus probable est que les conditions restent globalement plus instables de la mi-septembre à la fin septembre, au-delà desquelles une tendance à des conditions plus stables est probable, en particulier dans le sud.

“Au cours de la période instable, il existe un très faible risque de conditions très perturbées, peut-être orageuses.

“Les précipitations devraient être supérieures à la moyenne, bien qu’elles puissent avoir tendance à être proches ou plus sèches que la moyenne à la fin septembre et au début octobre. Les températures devraient rester supérieures à la moyenne tout au long du processus.”