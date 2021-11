Prévisions de neige au Royaume-Uni : 3 cm de neige tomberont CHAQUE HEURE alors que les prévisionnistes mettent en garde contre une « mini-ère glaciaire » | Météo | Nouvelles

Les cartes et les graphiques montrent que le mercure pourrait chuter jusqu’à -7C (19,4F) au cours de la semaine du 23 novembre, avec des chutes de neige prévues pour atteindre certaines parties des Midlands. Alors que jusqu’à présent, le mois de novembre a été plus doux, les experts ont déclaré que les Britanniques étaient sur le point de voir « l’envers de la médaille » avec des températures plus froides vers le début du mois de décembre.

Selon WXCharts, des chutes de neige devraient frapper le Royaume-Uni mardi soir, mais elles devraient être localisées à Fort William et Portree en Écosse.

Cependant, les cartes de la semaine commençant le 22 novembre montrent des conditions météorologiques instables poussant la neige du nord-est sur l’Écosse et dans le reste du pays.

À partir de minuit le mercredi 24 novembre, les chutes de neige pousseront du nord de l’Europe et commenceront à se déplacer dans les régions les plus septentrionales de la Grande-Bretagne.

À 18 heures le vendredi 26 novembre, WXCharts contient une rafale de neige, tombant jusqu’à 3 cm en une heure, secouera une grande partie de la Grande-Bretagne et des régions les plus à l’est de l’Irlande du Nord.

Dans les perspectives du Met Office pour la dernière semaine de novembre, ils ont déclaré: «Un début froid et potentiellement nuageux et bruineux pour cette période dans le nord, avec quelques averses hivernales sur les hauteurs.

« Les vents souffleront souvent entre l’ouest et le nord. Les hautes pressions affecteront souvent les régions du sud, apportant ici des conditions largement sédentaires et sèches, pouvant parfois s’étendre à tout le pays.

« Cependant, quelques épisodes de pluie sont susceptibles d’affecter les régions du nord, accompagnés de vents violents.

« Il y a probablement une tendance à des conditions plus froides plus tard dans la période, avec un risque d’averses hivernales, principalement dans le nord.

« Sinon, les températures seront probablement proches ou juste en dessous de la moyenne.

« Sous la haute pression, le gel et le brouillard sont probables pendant la nuit, avec un brouillard lent à se dissiper le matin. »

James Madden, prévisionniste pour Exact Weather, a déclaré à Express.co.uk : « Le froid devrait l’emporter avant la fin novembre, apportant un avant-goût de l’hiver et le risque de neige.

« La baisse de l’activité solaire signifie que les chances sont élevées pour un » petit âge glaciaire « hiver cette année avec des périodes notables de froid et de neige.

« Nous avons une grande confiance pour les conditions les plus froides et hivernales depuis décembre 2010 qui se développent vers la fin de l’année. »

Jim NR Dale, British Weather Services, a également déclaré à Express.co.uk : « La météo au Royaume-Uni a été optimiste, trop optimiste pour la saison dans laquelle nous nous trouvons.

« Je pense que nous verrons le revers de la médaille alors que nous avançons en décembre – en termes de gravité de la plupart des éléments météorologiques. »

Oliver Claydon, Met Office, a déclaré à Express.co.uk que la semaine à venir pourrait voir le mercure baisser, avec un risque de neige pas rare à cette période de l’année.

Il a déclaré: «Les modèles à long terme montrent qu’il est possible que les choses se refroidissent un peu au milieu de la semaine prochaine.

« L’incertitude est articulée autour d’une zone de haute pression, si elle est plus à l’ouest, elle pourrait entraîner une chance de neige du nord.

« Alors que nous approchons de la fin novembre, il n’est pas rare de voir de la neige, et il existe un niveau d’incertitude, plusieurs modèles différents montrent plusieurs résultats différents.

« Il convient de noter que les températures seront probablement plus douces que la moyenne cette semaine, avec des températures douces qui se poursuivront tout au long de la semaine de travail et des températures plus froides le week-end.

« Rien dans les prévisions de gelées, certainement rien de généralisé. »

Jo Farrow, prévisionniste de Netweather, a déclaré à Express.co.uk que la semaine à venir « s’annonce toujours douce ».

Elle a déclaré: « Aucun gel généralisé de l’air et la seule chance de neige sera dans les averses hivernales au-dessus des montagnes écossaises mardi soir alors que l’air plus froid passera.

« Le nord-ouest de l’Écosse sera souvent humide et venteux, mais il est plus calme plus au sud grâce à une haute pression persistante.

« L’air encore plus doux d’ici jeudi fait grimper les températures jusqu’au milieu de l’adolescence. »