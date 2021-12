Prévisions de neige au Royaume-Uni : -7 °C dans l’Arctique en HEURES alors que le courant-jet se « boucle » – les chutes de neige vont frapper | Météo | Nouvelles

Le Met Office a également émis plusieurs avertissements jaunes pour la glace dans une grande partie de l’Écosse et sur la côte est de l’Angleterre pour mercredi soir, jusqu’à 10 heures jeudi. Un autre avertissement a été émis pour le sud-est de l’Angleterre et le Pays de Galles, à partir de minuit jeudi pendant 10 heures. Aux premières heures de jeudi, le dernier graphique de Netweather montre que les températures minimales deviennent rapidement bleu glacial avec des minimums de -6C dans le centre de l’Écosse, alors que de grandes parties de l’Angleterre et du Pays de Galles ont du mal à dépasser le point de congélation.

La vague de froid glacial ne devrait que s’aggraver, avec des températures minimales plongeant à -8C dans une région de l’Écosse jeudi matin et à -2C dans une région du nord de l’Angleterre.

Même le sud de l’Angleterre pourrait avoir du mal à dépasser le point de congélation, avec des creux prévus de -1C autour de Londres.

Cette tendance se poursuit tout au long de la matinée avant que les températures minimales ne remontent en milieu d’après-midi, la majeure partie du pays se trouvant en territoire de température positive.

Mais cela change rapidement le soir, avec des températures minimales descendant à -6C dans une région du nord de l’Écosse et en dessous de zéro dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles alors que la carte météo redevient bleu glacial.

La vague de gel se poursuit jusqu’aux premières heures de vendredi, la majeure partie de la carte restant d’un bleu glacial alors que les températures minimales ont du mal à dépasser le point de congélation.

Les cartes WXCHARTS montrent également 4 cm de neige frappant le nord de l’Écosse tard mercredi soir, le temps hivernal se propageant rapidement dans le nord-est de l’Angleterre jeudi matin et descendant vers le nord-ouest de l’Angleterre.

Cette neige devrait rester sur ces régions du Royaume-Uni pendant le reste de cette semaine et le week-end à venir.

Mais les derniers graphiques montrent que ces chutes de neige se propagent vers le sud aux petites heures du dimanche matin, avec les Midlands et même Londres en danger.

« D’ici jeudi soir, un système frontal va basculer de l’Atlantique avec une autre dépression pour samedi. Tout est assez actif et mobile.

Elle a ajouté: » Jusqu’à gel ce soir avec un gel généralisé, puis à peine 3 à 6 ° C jeudi mais avec des vents plus légers. La glace sera un problème pour les deux prochaines nuits.

« Il y aura quelques averses de neige dans ce flux froid. Pour le nord de l’Écosse, la zone la plus exposée mais aussi le Pays de Galles, les North York Moors. Tôt jeudi, peut-être coupant Norfolk et près de Berwick.

« Les averses de mélange hivernal se poursuivent pendant un certain temps jeudi matin avec un vent froid.

Brian Gaze de Weather Outlook a averti que les températures pourraient chuter jusqu’à -7C dans une région de l’Écosse.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Jeudi commence par un gel dans une grande partie du Royaume-Uni.

« Dans les vallées écossaises, les températures pourraient descendre jusqu’à -7°C, dans certaines parties du nord de l’Angleterre, -4°C est possible et même dans certaines parties du sud, elle sera proche du point de congélation.

« Des averses hivernales sont probables en Écosse et près de la côte est de l’Angleterre, mais ailleurs, elles devraient être sèches.

« Demain soir (jeudi soir), des épidémies de pluie se sont propagées vers le sud-est et dans le nord, elles pourraient être précédées d’une période de grésil ou de neige, en particulier sur les hauteurs.

« La vague de froid est le résultat du fait que le Royaume-Uni est pris en sandwich entre la haute pression à l’ouest et la basse pression à l’est, ce qui permet à l’air froid de l’Arctique de se déplacer vers le sud.

« Vendredi, l’air plus doux revient de l’ouest et les températures augmentent, mais elles baissent à nouveau ce week-end. »