Prévisions de neige au Royaume-Uni: Alerte pour de «fortes» averses alors que l’air arctique de -7 ° C balaie le sud de DIMANCHE | Météo | Nouvelles

BBC Weather: les températures au Royaume-Uni devraient chuter pendant les jours fériés

Le Royaume-Uni a connu des sommets torrides de 23 ° C dans de nombreuses régions plus tôt cette semaine, le Met Office confirmant que mardi était le jour de mars le plus chaud depuis le 29 mars 1968. Mais l’explosion de chaleur printanière a été de courte durée, car l’air polaire froid devrait maintenant arriver. temps pour le week-end férié, apportant des conditions hivernales, y compris la neige et des températures inférieures à zéro, le lundi de Pâques. Les derniers graphiques de probabilité de neige de WXCHARTS ont montré que tout le Royaume-Uni était couvert de nuances de rouge, d’orange, de violet et de bleu foncé, ce qui suggère qu’il y a entre 40 et 100% de chances que la neige tombe partout lundi.

Les vents du nord pourraient également faire plonger les températures à des creux extrêmement froids de -7 ° C dans le centre de l’Écosse le même jour, tandis que Cumbria, dans le nord-ouest de l’Angleterre, voit -5 ° C.

Plus au sud, Manchester et Stoke pourraient voir -3 ° C, tandis que Londres et Kent dans le sud-est frissonnent à 0 ° C.

Brian Gaze, prévisionniste chez Weather Outlook, a averti que tout le Royaume-Uni devrait ressentir l’air froid glacial ce week-end, en raison des averses hivernales généralisées.

Il a déclaré: «Le dimanche de Pâques, les choses commencent à changer alors que l’air de l’Arctique se dirige vers le sud.

Prévisions de neige au Royaume-Uni: une violente explosion dans l’Arctique pourrait s’abattre sur le Royaume-Uni ce week-end (Image: WXCHARTS)

«Avant les jours fériés lundi, il devrait faire très froid dans tout le Royaume-Uni et les averses pourraient devenir hivernales même dans les comtés du sud.

«Des accumulations temporaires de neige sont possibles par endroits, en particulier sur les hauteurs du nord.

«Pendant la matinée du lundi des jours fériés, des flambées de pluie s’éclaircissent vers le sud et ils pourraient se transformer en grésil ou en neige mouillée sur leur bord arrière.

«Les averses hivernales se généralisent et elles seront parfois fortes, en particulier dans le nord.

Prévisions de neige au Royaume-Uni: les graphiques de risque de neige montrent tout le Royaume-Uni couvert de conditions hivernales (Image: WXCHARTS)

« Les averses pourraient amener la neige à de faibles niveaux et des accumulations temporaires sont possibles sur les hauteurs et dans le nord. »

Les prévisions à long terme de la BBC entre le mercredi 31 mars et le dimanche 4 avril ont ajouté qu’un front froid pourrait arriver de l’Arctique ce week-end.

Selon les prévisions: «À l’approche du week-end de Pâques, le temps sera probablement de quelques degrés plus froid que la moyenne pour la période de l’année, mais en grande partie sec avec des nuages ​​épars au début.

«De dimanche à la semaine prochaine, le temps pourrait devenir beaucoup plus instable, avec un front froid plus fort arrivant du nord apportant l’air polaire de l’Arctique.

Prévisions de neige au Royaume-Uni: les températures pourraient plonger à -7 ° C lundi en Écosse (Image: WXCHARTS)

Prévisions de neige au Royaume-Uni: de l’air froid pourrait balayer le Royaume-Uni depuis l’Arctique (Image: WXCHARTS)

« Cela n’atteindra l’Écosse que dimanche avec une certaine incertitude sur le moment exact. »

Le Met Office a également déclaré que le mois d’avril devrait être hivernal jusqu’au milieu du mois, lorsque les températures recommenceront à augmenter.

Les prévisions entre le mardi 6 avril et le jeudi 15 avril indiquaient: «Froid et instable pour commencer cette période, en particulier au début, lorsque des averses de neige et de grêle sont probables à peu près n’importe où.

«Les zones côtières du nord, de l’ouest et de l’est connaissent les averses les plus fréquentes et les plus fortes mardi.

Prévisions de neige au Royaume-Uni: le lundi de Pâques devrait voir le poids des conditions hivernales (Image: WXCHARTS)

«Quelques vents forts se développant également pendant un certain temps accentuant la sensation de froid.

«Ce tableau général se poursuit pendant une grande partie du mois d’avril, avec des averses plus fréquentes dans le nord et l’est.

«Toute neige sera très probablement limitée aux terrains plus élevés du nord plus tard.

«Vers la fin de cette période, cependant, des conditions météorologiques mixtes commencent à évoluer, ce qui signifie que même si des averses et des pluies plus longues sont encore probables, des intermèdes plus secs sont également probables.

«Les températures devraient également revenir aux alentours de la moyenne».