Prévisions de neige au Royaume-Uni : Bitter -6C FREEZE frappera dans quelques heures – l’air froid russe déversera 6 pouces de neige | Météo | Nouvelles

Météo BBC : Carol Kirkwood met en garde contre 10 cm de neige

L’arrivée imminente de la tempête Barra a vu le Met Office émettre des avertissements météorologiques jaunes pour la neige tout au long de mardi dans les West Midlands, les East Midlands, le nord-ouest de l’Angleterre et la majeure partie de l’Écosse. Cela met en garde contre le chaos des déplacements pour des millions de conducteurs et de navetteurs à travers le Royaume-Uni, ainsi que la possibilité de coupures de courant – qui continuent d’être un cauchemar pour plusieurs communautés. Mais les dernières cartes météorologiques montrent qu’un gel très froid se dirige vers la Grande-Bretagne, apportant avec lui d’énormes quantités de neige, de vastes régions du pays étant menacées.

Les températures glaciales commenceront à frapper dès lundi soir, avec des minimums de -5C dans une région du centre de l’Écosse avant de plonger jusqu’à -8C vers 21h, selon le graphique le plus récent de Netweather.

Cette carte devient rapidement bleu glacial dans la nuit de mardi et à la première heure du matin alors que l’horrible gel profond s’empare fermement de la nation.

Les températures dans de vastes régions d’Écosse pourraient chuter jusqu’à -8C mardi matin, avec -2C dans le nord de l’Angleterre alors que le reste du pays a parfois du mal à dépasser le point de congélation.

Le mercure augmentera légèrement tout au long de la matinée, avec des minimums atteignant -5C dans une région au nord de la frontière mais restant à -2 et pouvant tomber à -3C dans le nord de l’Angleterre.

Prévisions de neige au Royaume-Uni : un gel amer s’emparera de la nation qui déclenchera de fortes chutes de neige (Image : GETTY / WXCHARTDS)

Prévisions de neige au Royaume-Uni : de fortes chutes de neige frapperont la Grande-Bretagne mardi après-midi (Image : WXCHARTS)

Cet air glacial déclenchera de fortes chutes de neige dès ce soir (lundi soir), avec les dernières cartes de WXCHARTS montrant 10 cm tombant sur le nord-ouest de l’Écosse, avec quelques centimètres couvrant le nord-ouest de l’Angleterre.

Mais la neige s’intensifie tout au long de mardi après-midi alors que les cartes météorologiques deviennent blanches, avec jusqu’à 23 cm de prévisions pour le centre de l’Écosse en début de soirée.

L’Angleterre n’y échappera pas, avec jusqu’à 3 cm qui devraient tomber dans le nord du pays.

Les fortes chutes de neige se poursuivent mercredi matin, les graphiques montrant à nouveau 23 cm de chute dans le centre de l’Écosse, avec de vastes régions d’Angleterre dans le nord-est, le nord-ouest et les Midlands également menacées.

LIRE LA SUITE: Storm Barra LIVE: Toute la nation en alerte météo

Prévisions de neige au Royaume-Uni : certaines parties de l’Écosse pourraient être touchées par 23 cm de chutes de neige (Image : WXCHARTS)

Le météorologue principal d’AccuWeather, Tyler Roys, a déclaré à Express.co.uk: « Ce soir (lundi), les températures atteindront un minimum allant de 5 ° C dans l’extrême sud-ouest de l’Angleterre à environ 0 ° C à Londres et dans les Midlands à -9 ° C dans les Highlands écossais.

« Demain, une plus grande partie du sud-ouest de l’Angleterre sera aux alentours de 10C, avec Londres et les Midlands autour de 6-8C.

« Plus au nord, dans le nord de l’Angleterre, il fera un peu plus frais avec des températures n’atteignant qu’un maximum de 2 à 3 °C, tandis que l’Écosse continuera de varier de -5 °C à 5 °C.

« Une grande partie de cet air froid provient de deux sources, l’une est le Groenland et l’autre est au nord-ouest de la Russie à travers la moitié sud de la Scandinavie. »

A NE PAS MANQUER

Le Met Office met en garde contre de nouveaux avertissements météorologiques alors que la tempête Barra fait exploser le Royaume-Uni [LATEST]

Le Met Office nomme une nouvelle tempête au Royaume-Uni alors que les cartes d’horreur montrent une neige importante attendue [MAPS]

Avertissement de neige au Royaume-Uni : les prévisionnistes prévoient un voile blanc LE PROCHAIN ​​WEEK-END [FORECAST]

Prévisions de neige au Royaume-Uni : le Met Office a émis des avertissements de neige jaune couvrant une grande partie du pays (Image : MET OFFICE)

Prévisions de neige au Royaume-Uni : les températures devraient chuter (Image : NETWEATHER)

Il a ajouté: « Il y a un risque élevé de neige pour les endroits au-dessus de 1 000 pieds (305 m) dans le nord des Pennines et les Highlands écossais mardi après-midi jusqu’à mardi soir.

« Généralement, jusqu’à 15 cm de neige sont attendus, bien que des endroits dans les Highlands écossaises centrales puissent voir plus de 30 cm (12 pouces).

« La neige se produira pendant qu’il y aura du vent, donc des conditions de blizzard sont attendues pour le nord des Pennines et les Highlands écossais »

Le porte-parole du Met Office, Stephen Dixon, a déclaré à Express.co.uk: « Il y a de l’air plus froid aspiré dans le cadre des conditions météorologiques que nous verrons au cours des prochains jours.

Prévisions de neige au Royaume-Uni : chutes de neige et records de température les plus bas (Image : EXPRESS)

« Les températures pourraient descendre jusqu’à -6C dans les zones rurales du nord pendant la nuit ce soir, et largement en dessous de zéro ailleurs avec un risque de verglas pendant la nuit, en particulier dans les zones occidentales.

« Ces températures plus fraîches coïncident avec le déplacement de la tempête Barra vers le Royaume-Uni mardi – un système à basse pression nommé par le Met Service irlandais Met Eireann.

« Barra entraînera également un risque de neige pour les régions du nord, comme en témoigne l’avertissement jaune pour la neige dans les régions de l’Écosse et du nord de l’Angleterre.

« La neige la plus lourde est attendue dans les hauteurs les plus élevées de la zone d’avertissement, où jusqu’à 10 cm sont possibles, mais la zone d’avertissement la plus large est susceptible de voir environ 2 à 5 cm de neige. »