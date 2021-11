La tempête Arwen a fait des ravages dans toute la Grande-Bretagne au cours du week-end, la nation étant en proie à des températures inférieures à zéro tandis que certaines parties étaient recouvertes de plusieurs centimètres de neige. Le Met Office a émis plusieurs avertissements jaunes pour la glace à travers le Royaume-Uni avec deux également en place pour aujourd’hui (lundi) car les conditions de gel ont causé des ravages généralisés. Mais tout espoir d’un retour à un temps plus chaud sera anéanti par les prévisionnistes et les cartes météorologiques révélant qu’une explosion glaciale dans l’Arctique fera chuter les températures.

La carte de Netweather recommence à virer au bleu glacial mercredi matin, avec une zone du nord-est de l’Écosse gelant avec des températures minimales de -3C.

Cette crise amère se propage rapidement dans tout le Royaume-Uni au cours de la journée, avec des minimums de -2C dans une grande partie du nord de l’Angleterre.

Jeudi matin, la majeure partie de la carte du Royaume-Uni redevient bleu glacial alors que le mercure plonge à des creux de -9 °C dans le centre de l’Écosse et en dessous de zéro dans presque tout le reste de la Grande-Bretagne.

L’explosion glaciale de l’Arctique qui s’est abattue sur le pays marquera également le retour de la neige, avec une carte de WXCHARTS montrant 7 cm tombant dans une région du nord-ouest de l’Écosse mercredi soir.

Cette explosion glaciale s’est rapidement propagée dans tout le Royaume-Uni au cours de jeudi matin, une grande partie du pays devant être recouverte de chutes de neige.

La même région d’Écosse devrait être recouverte de 9 cm de neige, passant à 10 cm tôt vendredi.

Pendant ce temps, le centre de l’Écosse verra 4 cm de neige jeudi après-midi, jusqu’à 3 cm tombant entre les Midlands et le nord-ouest, tandis que les régions du nord et du sud de l’Angleterre sont également à haut risque de chutes de neige.

Brian Gaze de Weather Outlook a déclaré que l’air froid de l’Arctique ferait un retour vers le sud mercredi et jeudi, avec un « gel généralisé » probable et des averses « de plus en plus » devenant hivernales.

« Sur les hauteurs, il y a la possibilité d’accumulations importantes. »

Le prévisionniste principal de Netweather, Jo Farrow, a déclaré: « L’air plus froid arrive du nord-ouest mardi soir vers tout sauf l’extrême sud-est de la Grande-Bretagne.

« Il fait plus froid ici le jour mais beaucoup plus froid pour l’Ecosse mercredi soir et un gel généralisé pendant la nuit.

« Un vrai froid pour jeudi matin avec ce vent du nord.

« Ce sera une journée froide jeudi avec de la neige fondue et des averses de neige pour l’extrême nord de l’Écosse, quelques coupures au nord de Norfolk, dans les comtés du nord de l’Irlande du Nord, à travers le Canal du Nord jusqu’à l’île de Man et au Pays de Galles, atteignant peut-être le nord Devon.

« Les vents faiblit tout au long de la journée et encore une fois il fait très froid la nuit, plus de givre pour la Grande-Bretagne.

« Un front d’occlusion arrive de l’ouest et se heurtera à cet air froid, ce qui pourrait être intéressant d’ici vendredi matin, en particulier pour les hauteurs du nord-ouest de l’Angleterre et de l’Écosse, mais pas exclusivement

« Donc, une semaine mobile avec des bouffées d’air froid de l’Arctique, des interludes plus doux, du gel et des vents violents et toujours la possibilité de plus de neige, mais c’est principalement au-dessus des collines. »