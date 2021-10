Prévisions de neige au Royaume-Uni : de nouvelles cartes à long terme montrent que le Pays de Galles, l’Écosse et l’Angleterre sont tous menacés | Météo | Nouvelles

Selon les derniers graphiques de netweather.tv, l’ensemble du Pays de Galles devrait voir des chutes de neige d’ici 6 heures du matin le 24 octobre. L’ouest de l’Écosse devrait également connaître de fortes chutes de neige alors que les températures deviennent plus hivernales.

En Angleterre, seul le nord de l’Angleterre connaîtra le temps hivernal, selon les prévisions à long terme.

Un grand front météorologique devrait frapper le pays, les prévisionnistes d’Accuweather prédisant que les conditions orageuses pourraient durer jusqu’en novembre.

En raison du front orageux, les graphiques de WXCharts prédisent que les températures tomberont au point de congélation dans certaines régions vers la fin du mois.

Le 24 octobre, le mercure devrait chuter à 0C (32F) au nord de la frontière tandis que certaines parties de l’Écosse pourraient voir le mercure chuter à -1C (30F).

Dans toute l’Angleterre, le mercure restera à 4C (39F) bien que certaines parties du nord de l’Angleterre verront des températures de -2C (28F).

Le 25 octobre, l’Écosse pourrait voir le mercure chuter à -2C dans certaines parties du pays.

Pour plusieurs régions d’Angleterre, le prévisionniste s’attend à ce que le mercure tombe à 1C (33F) en raison de la vague de froid.

Ces températures glaciales resteront le 26 octobre, l’Angleterre ne parvenant pas à geler le 26 octobre.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni se prépare à la canicule de Noël alors que les chances ont diminué cette année

« Si cela se produisait, il y aurait une probabilité croissante de températures plus froides, ce qui entraînerait un risque de gelées nocturnes assez généralisées.

« Il pourrait y avoir de la neige fondue ou des averses de neige sur les hauteurs dans la moitié nord du Royaume-Uni. »

Au cours du week-end, le Met Office a averti que les régions les plus élevées du Royaume-Uni devraient voir des chutes de neige vers la fin d’octobre.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’une « période plus froide » commençait bientôt, avec de la neige susceptible de recouvrir les montagnes écossaises et les terres plus élevées en Angleterre et au Pays de Galles.

Le météorologue principal du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré: «Nous sommes susceptibles de voir du temps neigeux dans les régions plus élevées alors qu’octobre se déplace vers novembre.

« Les zones susceptibles d’être affectées sont les montagnes écossaises ainsi que les terres plus élevées du nord de l’Angleterre et du nord du Pays de Galles.

« Il est peu probable que les zones basses en voient.

« C’est tout à fait normal à cette période de l’année.

Selon Ladbrokes, ce mois pourrait être le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré: « Les températures douces et le soleil ont réduit les chances que ce mois soit officiellement considéré comme un record. »