Prévisions de neige au Royaume-Uni : gel de -6C en jours – les cartes deviennent blanches alors que jusqu’à 7 pouces de neige tombent | Météo | Des nouvelles

BBC Weather : Carol Kirkwood tease un potentiel Noël blanc

De nouvelles cartes de WXCHARTS pour le jour de Noël montrent la possibilité de chutes de neige en Écosse, dans le nord de l’Angleterre et au Pays de Galles jusque tard dans la soirée. Mais ces cartes météorologiques commencent bientôt à blanchir le lendemain de Noël, suggérant que la neige pourrait rapidement recouvrir le Royaume-Uni quelques heures seulement après la fin de Noël. Aux premières heures du 26 décembre, jusqu’à 7 cm (2,7 pouces) de neige pourraient tomber au Pays de Galles, dont 3 cm dans les Midlands autour de Birmingham.

Mais cela pourrait s’intensifier considérablement tout au long de la journée, avec une chute prévue de 16 cm (6,2 pouces) dans le nord du Pays de Galles et de 10 cm (4 pouces) dans une région du nord-ouest de l’Angleterre.

De vastes régions de l’Écosse et du nord-est de l’Angleterre sont également menacées par les chutes de neige le lendemain de Noël alors que des pans entiers de la carte du Royaume-Uni deviennent blancs.

Le nord du Pays de Galles continuera d’être touché par un barrage de neige lundi prochain, avec jusqu’à 19 cm (7,4 pouces) qui devraient tomber.

Les dernières cartes météorologiques montrent que les mêmes régions du nord du Pays de Galles sont toujours menacées par la neige mardi prochain, tandis que l’Écosse pourrait également être recouverte.

Prévisions de neige au Royaume-Uni : de fortes chutes de neige devraient recouvrir de grandes parties du pays (Image : WXCHARTS)

Prévisions de neige au Royaume-Uni : les températures devraient chuter dans les jours qui suivent Noël (Image : WXCHARTS)

La menace de neige déclenchera également un gel profond dans tout le Royaume-Uni, une grande partie du pays étant touchée par des températures extrêmement froides à partir du jour de Noël.

Les dernières cartes de Netweather pour samedi montrent des températures minimales plongeant à -5C dans une région d’Écosse vers 18 heures.

Le reste du graphique britannique commence à virer au bleu glacial avec la possibilité que le mercure tombe en dessous de zéro dans le nord-ouest et le nord-est de l’Angleterre.

Les températures minimales devraient rester en dessous de zéro dans une grande partie de l’Écosse et dans certaines parties du nord de l’Angleterre le lendemain de Noël.

LIRE LA SUITE : Prévisions de neige au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne prévoit de fortes chutes de neige qui dureront jusqu’en janvier

Prévisions de neige au Royaume-Uni : le mercure pourrait plonger alors qu’une vague de froid glacial s’empare de la nation (Image : NETWEATHER)

Mais le matin du 27 décembre, cela pourrait plonger jusqu’à -6 ° C dans une région du centre de l’Écosse, la carte du Royaume-Uni devenant rapidement bleu glacial alors que la vague de gel s’empare de la nation.

De vastes régions du nord de l’Angleterre pourraient voir les températures minimales chuter à -2C le 27 décembre avec des minimums de -4C en Écosse.

Le matin du 29 décembre, les cartes du Royaume-Uni deviennent complètement bleues et presque tout le pays est menacé de voir le mercure tomber en gelant.

Le météorologue d’AccuWeather, Tony Zartman, a déclaré à Express.co.uk : « La configuration météorologique deviendra plus instable jusqu’à Noël. » Toute neige jusqu’à jeudi serait probablement confinée au terrain le plus élevé d’Écosse.

A NE PAS MANQUER

« Bonne chance d’un Noël blanc ! » Carol Kirkwood émet un avertissement de NEIGE [VIDEO]

Les espoirs d’un Noël blanc incertains alors que les Britanniques se préparent à une tempête festive [FORECAST]

BBC Weather: le Royaume-Uni se transforme en «champ de bataille» alors que l’air arctique engloutit tout [MAPS]

Prévisions de neige au Royaume-Uni : la carte devient blanche alors que la neige recouvre certaines parties du pays (Image : WXCHARTS)

« Vendredi à l’approche de Noël, l’air plus froid descendra vers le sud en Écosse, en Irlande du Nord et dans l’extrême nord de l’Angleterre.

« Alors que l’air plus froid descendra vers le sud, il y aura également des averses de neige dans ces mêmes zones, en particulier sur les hauteurs. Des rafales de vent peuvent parfois faire souffler de la neige sur ces zones.

Il a ajouté: « Bien qu’il ne reste que quatre jours, il semble que certains endroits plus élevés peuvent ramasser plusieurs centimètres de neige jusqu’à Noël.

« Après le jour de Noël, il existe une certaine incertitude quant à la quantité d’air plus froid au nord qui poussera vers le sud vers le Pays de Galles et le sud de l’Angleterre.

« Pour l’instant, il semble qu’il fasse au moins un peu plus froid dans ces régions du lendemain de Noël au début de la semaine suivante.

« Pendant ce temps, nous devrons également regarder une tempête passer dans le sud de l’Angleterre. Cela pourrait apporter de la pluie ou de la neige et des conditions venteuses dans le sud du Royaume-Uni. »

Prévisions de Noël : un aperçu des risques de neige pour le Royaume-Uni

Brian Gaze de Weather Outlook a averti : « La neige tombera probablement dans certaines parties du Royaume-Uni le jour de Noël.

« Beaucoup des derniers modèles informatiques montrent que la limite de l’air froid est plus au sud qu’on ne le pensait.

« Par conséquent, bien que la plus grande chance d’accumulation de neige se trouve dans la moitié nord du Royaume-Uni, il est très possible que certains endroits du sud et du centre de la Grande-Bretagne puissent voir au moins quelques flocons plus tard dans la journée et enregistrer un Noël blanc technique.

« Cependant, il faudra peut-être encore quelques jours avant que les choses ne deviennent claires. »

À partir du jour de Noël jusqu’au 3 janvier, le Met Office a prévu : « Cette période reste quelque peu incertaine dans les détails, mais voit généralement une séparation entre l’air plus froid au nord et l’air plus doux au sud.

« Le long de la limite, pluie, avec un risque de neige, majoritairement sur les hauteurs.

Prévisions de neige au Royaume-Uni : chutes de neige et records de température les plus bas (Image : EXPRESS)

« Au sud de celle-ci, un temps doux et instable, avec de la pluie et des vents forts occasionnels.

« Au nord, des conditions plus stables; des périodes plus lumineuses, avec quelques averses hivernales, principalement dans le nord et le nord-est, et une sensation de froid intense dans des vents forts du nord-est.

« Vers la fin de la période potentiellement un intermède de conditions plus largement installées, apportant un temps plus froid et glacial.

« Peut-être un risque de pluie et de neige avec des vents plus forts arrivant du sud-ouest plus tard.

« Devenir plus froid que la moyenne à l’approche de janvier avec des périodes instables et plus douces très probablement pour l’ouest et le sud. »