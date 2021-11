Prévisions de neige au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne fait face à de fortes chutes de neige alors que le mercure tombe à -11C en hiver DEEP-FREEZE | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne profite actuellement d’une glorieuse semaine d’automne, avec un soleil radieux et des températures plus douces que la normale, augmentant l’espoir que la nation puisse s’écarter d’un gel profond traditionnel. Mais ces espoirs sont rapidement anéantis, les dernières cartes météorologiques montrant le Royaume-Uni devenant bleu foncé alors que le mercure chute et le risque de fortes montées de neige. Une carte de Netweather montre un risque élevé de chute de neige sur une petite zone d’Écosse mercredi soir prochain (17 novembre), avec plus de 75 pour cent de chances que cela se produise.

Ce risque élevé se poursuit au cours des prochaines 24 heures avant de se propager en Angleterre, le graphique montrant qu’il y a plus de 70 pour cent de probabilité de neige dans les petites régions du nord-est.

Le risque de neige augmente vendredi prochain (19 novembre), le nord et l’est de l’Écosse étant presque certainement touchés par un barrage de conditions hivernales.

Certaines parties de l’est de l’Angleterre et la plupart du pays de Galles sont également à haut risque plus tard dans l’après-midi.

La carte du 20 novembre montre que la majeure partie du Royaume-Uni est exposée à un risque extrêmement élevé de chutes de neige, en particulier dans de grandes parties de l’Écosse, dans le nord de l’Angleterre et dans les Midlands.

Il y a également plus de 75 % de chances que des chutes de neige frappent de vastes régions du sud de l’Angleterre alors que le gel redouté commence à s’installer fermement.

Le risque de neige commence à diminuer légèrement le 21 novembre, avec un facteur de risque de plus de 75 pour cent dans certaines parties du nord de l’Angleterre.

Mais la carte des neiges du 22 novembre prédit que la neige devrait s’abattre sur presque toute la Grande-Bretagne, le nord-ouest de l’Angleterre, le nord-est de l’Angleterre et la majeure partie de l’Écosse étant les plus à risque.

L’assaut de la neige verra également un gel profond s’emparer fermement de l’ensemble du pays, les dernières cartes de température minimale devenant bleu glacial.

Les premiers signes de cela devraient frapper jeudi soir prochain, le mercure pouvant chuter à -3C dans une petite région d’Écosse.

Mais la carte du Royaume-Uni s’assombrit ensuite seulement 24 heures plus tard, avec des températures pouvant descendre jusqu’à -6C au nord de la frontière et à seulement -1C dans les régions du sud de l’Angleterre.

Les Britanniques devraient ressentir un froid intense pendant la nuit du 20 novembre, la carte du Royaume-Uni restant d’un bleu glacial alors que le mercure plonge jusqu’à -6C en Écosse et à seulement -3C dans de grandes parties du sud de l’Angleterre.

Mais les températures devraient encore chuter aux premières heures du 21 novembre, avec des minimums de -11C dans une région du nord de l’Écosse.

Les prévisions du Met Office du 13 au 22 novembre ont averti que les systèmes à basse pression « domineront » au début de cette période, avec une chance que des interludes plus froids apparaissent plus tard.

Il y a la possibilité de conditions hivernales sur les hauteurs dans le nord, et un « léger risque » à des niveaux inférieurs.

Le Met Office a déclaré pour la période: « Rester variable et automnal, en particulier à l’ouest et au nord-ouest jusqu’au début de cette période, car les systèmes de basse pression dominent, où les nuages ​​et les épidémies de pluie sont très probablement avec la possibilité de pluie persistante ici, avec vents forts occasionnels.

« Des conditions plus sèches et plus lumineuses sont plus probables dans le sud-est.

« Il y a un risque croissant d’averses violentes et venteuses dans le nord plus tard au cours de la période, alors que le temps le plus sec et le plus lumineux sera probablement dans le sud-est du Royaume-Uni, avec des pluies se propageant parfois dans certaines régions du sud-est.

« Les températures devraient rester autour de la moyenne, bien que des interludes plus doux puissent être répandus au début, et des interludes plus froids de plus en plus possibles plus tard, certaines conditions hivernales sont possibles sur les hauteurs du nord, avec un léger risque à des niveaux inférieurs. »