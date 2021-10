Prévisions de neige au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne sera recouverte de huit pouces de neige alors que le froid glacial frappe – carte | Météo | Nouvelles

Les graphiques WX Charts Snow Depth montrent que de petites parties du Royaume-Uni verront la substance blanche tomber jusqu’à 48 heures entre le samedi 13 novembre et le dimanche 14 novembre. Les graphiques suggèrent que jusqu’à 21 cm (8 pouces) de neige frapperont les parties nord de L’Écosse alors qu’un nouveau front froid s’installe.

Les graphiques indiquent que jusqu’à 21 cm tomberont à 18 heures le dimanche 14 novembre, mais la neige commencera à tomber le samedi 13 novembre à 6 heures.

Cela survient alors que des millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont été averties du risque d’inondations, avec des prévisions d’un week-end humide à venir.

Des avertissements d’inondation sont en place dans certaines parties du nord, du sud-ouest et du sud de l’Angleterre et dans certaines parties du sud de l’Écosse.

De plus fortes pluies sont attendues samedi, tombant sur un sol déjà saturé dans certaines régions.

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour une vaste zone s’étendant de Manchester, à travers le Lancashire et la Cumbria et jusqu’à Glasgow et Édimbourg en Écosse, avec de fortes pluies et quelques perturbations possibles en raison des inondations de vendredi.

Une autre période de fortes pluies devrait affecter le centre et le sud-ouest de l’Écosse à partir de tôt samedi, a déclaré le Met Office, avec une chute de 10 à 20 mm prévue assez largement dans la zone d’avertissement, une grande partie de cette chute en quelques heures seulement, et sur un sol déjà humide ou saturé.

Des précipitations plus abondantes de 30 à 40 mm sont possibles dans certaines parties de Dumfries et Galloway, principalement sur les collines, mais la pluie se dissipera vers l’est plus tard dans la matinée.

Les avertissements météorologiques jaunes du Met Office couvraient également le Pays de Galles et le sud-ouest samedi et le sud-ouest et le sud-est de l’Angleterre dimanche.

Au cours des derniers jours, 40 propriétés ont été inondées en Cumbria, cependant, 1 450 propriétés ont été protégées dans tout le comté, en partie grâce à certaines des nouvelles défenses contre les inondations installées dans des zones telles que Cockermouth, a déclaré l’Agence pour l’environnement.

Ben Lukey, responsable des inondations à l’Agence pour l’environnement, a ajouté: « Les inondations sont dévastatrices, alors même si nous sommes heureux que 1 450 propriétés aient été protégées, nos pensées vont aux 40 ménages qui ont souffert.

« Le public doit rester en alerte ce week-end et au début de la semaine prochaine, car les inondations des eaux de surface et des rivières pourraient encore perturber le sud-ouest ainsi qu’une partie du nord de l’Angleterre.

« Les équipes de l’Agence pour l’environnement sont sur le terrain pour nettoyer les grilles et les écrans où les débris d’inondation peuvent s’accumuler et entraver le débit des rivières, et se tiennent prêtes à opérer des défenses contre les inondations si nécessaire.

« En travaillant avec nos partenaires dans les forums locaux sur la résilience, nous soutenons les interventions d’urgence pour assurer la sécurité des personnes en cas d’inondation.

« Nous exhortons les résidents et les visiteurs, en particulier les vacanciers de la région des lacs et d’ailleurs, à rester vigilants et à vérifier leurs risques d’inondation en s’inscrivant gratuitement aux alertes d’inondation sur le site Web Gov.uk et via @EnvAgency sur Twitter, qui offrent les dernières mises à jour . »