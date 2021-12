Prévisions de neige au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne s’est préparée à PLUS de neige le lendemain de Noël alors que les poignées de gel -2C | Météo | Des nouvelles

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour certaines parties de l’Écosse et du nord de l’Angleterre, car les prévisions prévoient que les températures vont chuter et que la neige pourrait tomber. Pendant ce temps, les cartes et les graphiques montrent que le Royaume-Uni est divisé entre une pression nord plus froide et un air sud plus chaud, l’Écosse et le nord de l’Angleterre étant les plus exposés à la neige et aux températures glaciales.

Selon WXCharts, les températures devraient alors chuter jusqu’à -2C dans certaines parties du nord et de l’est de l’Angleterre entre le jour de Noël et le 28 décembre.

Frank Saunders, météorologue en chef au Met Office, a mis en garde contre une chute des températures après Noël.

Il a déclaré: «Une masse d’air froid dans le nord du Royaume-Uni signifie que les températures pourraient chuter jusqu’à -2C dans les régions du nord et de l’est de l’Angleterre.

« Alors qu’un front météorologique monte du sud-ouest, nous pourrions voir de la neige tomber sur son bord d’attaque lorsqu’il rencontre cet air froid, apportant des risques de neige et de glace en particulier sur les hauteurs du nord de l’Angleterre.

« Cela sera associé à des vents en rafales, ce qui signifie qu’il fera encore plus froid pour beaucoup. »

Dans leurs prévisions, le Met Office a déclaré: « Alors qu’une zone de pluie se déplace vers le nord, il semble que la neige se transforme en neige sur les parties les plus élevées du nord de l’Angleterre, puis du sud et du centre de l’Écosse.

« Couplé à des vents forts, avec des rafales à 35 à 45 mph par endroits, cela entraînera probablement des conditions de voyage difficiles sur les routes des hautes Pennine et Cumbria, ainsi que dans les hautes terres du sud, pendant les premières heures de dimanche.

« Des conditions temporaires de type blizzard peuvent être rencontrées au-dessus d’environ 300 ou 400 mètres d’altitude.

« Ces conditions se déplaceront probablement dans certaines régions plus vallonnées du centre de l’Écosse dimanche matin, tandis que la neige se transformera en pluie plus au sud.

« L’étendue des chutes de neige est incertaine à ce stade. »

Sarah Thornton, directrice de Weathertrending, a déclaré au Sun que le Royaume-Uni se retrouverait dans un « champ de bataille » entre l’air glacial venant de l’Arctique et de la Scandinavie, et un air beaucoup plus doux essayant de se diriger vers l’Atlantique.

Elle a déclaré: « La plupart des modèles suggèrent maintenant que l’air froid gagnera et répandra des températures plus basses vers le sud alors que nous nous dirigeons vers le jour de Noël.

« Cependant, un autre assaut d’air doux arrivera du sud-ouest tout au long de la journée, apportant de la pluie.

« À la frontière entre les deux, il y a de plus en plus de risques de neige. »

Cela survient après que Tony Zartman, météorologue d’Accuweather, a déclaré à Express.co.uk qu’il y avait une chance que la tempête française se produise en Grande-Bretagne.

Il a déclaré: «Une tempête passera vers le sud à travers la France le lendemain de Noël.

« Cela peut apporter de la pluie aussi loin au nord que la côte sud de l’Angleterre.

« Mais, une grande partie du reste de l’Angleterre et du Pays de Galles devrait être sèche à ce stade. »

Netweather.tv soutient que d’ici le lendemain matin, la neige « sera sur le nord de l’Angleterre et le sud de l’Écosse, poursuivant lentement son voyage pendant le reste de la journée ».

Ils ont ajouté : « Plus au sud, des averses de pluie sont susceptibles de pousser de l’ouest pendant la première partie de la journée, se dissolvant plus tard.

« La division nord-sud se poursuivra en termes de température, l’air plus doux la rendant plus au nord et à l’est jusqu’au sud et au centre de l’Angleterre. »