Prévisions de neige au Royaume-Uni : le courant-jet glacial de l’Arctique déclenchera un gel inférieur à zéro en Grande-Bretagne – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Après un mois d’octobre inhabituellement chaud, le temps hivernal a refroidi le Royaume-Uni ces derniers jours. Et les températures devraient chuter à seulement 1 ° C en Écosse et 2 ° C à Manchester ce soir, provoquant un début glacial lundi.

Le gel déclenchera une explosion de neige précoce qui pourrait durer jusqu’à trois jours – avec environ un pouce devant tomber chaque jour.

La majeure partie devrait être limitée aux Highlands écossais selon WXCHARTS.

Cependant, le vrai temps froid devrait frapper une semaine plus tard, le 17 novembre, lorsque Manchester verra des frissons d’environ -2C et plus bas en Grande-Bretagne, le mercure chutera à -1C (30F) dans le sud du Pays de Galles.

Une grande partie du reste du pays – y compris les Midlands, le sud de l’Angleterre et Londres – atteindra 0C (32F).

Et avec le gel inférieur à zéro, il pourrait y avoir de la neige aussi loin au sud que la périphérie de Londres.

Norfolk et Suffolk s’attendent également à faire face à une rafale de neige tandis que le facteur de refroidissement éolien verra les Britanniques geler.

Les cartes de WXCharts montrent que le temps glacial se poursuivra jusqu’au week-end, alors que même le sud-ouest de l’Angleterre peut s’attendre à des creux de 0C.

La neige de novembre, provoquée par un courant-jet brutal en provenance de l’Arctique, survient après que la Grande-Bretagne ait été confrontée à des conditions venteuses provoquées par l’arrivée de la tempête Wanda de l’autre côté de l’Atlantique.

Écrivant sur Netweather, le prévisionniste Terry Scholey a déclaré qu’après un week-end « juste » pour les célébrations de Guy Fawkes, les choses allaient empirer.

Au début de la matinée, le Met Office a émis un avertissement jaune de coups de vent violents pour le nord de l’Écosse.

Il y aura également une « dispersion d’averses violentes principalement sur le nord et l’ouest de l’Écosse et le nord-ouest de l’Angleterre », a déclaré le prévisionniste de Netweather.

Il a expliqué que, pour les « zones restantes » du Royaume-Uni, il « restera au sec pendant une journée de nuages ​​variables et de périodes ensoleillées, dont le meilleur sera à l’est ».

Dans toute l’Irlande du Nord, il a mis en garde contre l’augmentation des nuages ​​cet après-midi.

M. Scholey a expliqué que « le violent coup de vent du nord-ouest sur le nord de l’Écosse se modérera ailleurs ».

Au fur et à mesure que la journée avance, « il y aura des éclaircies, et à mesure que les vents deviennent légers, il fera assez froid pendant la nuit pour une touche de gelée d’herbe sur les zones rurales abritées de l’est du Pays de Galles et du centre et de l’est de l’Angleterre », a-t-il déclaré. .

Il a ajouté : « Dans l’ouest, les nuages ​​vont augmenter, avec des épidémies de pluie sur l’Irlande du Nord se propageant à d’autres parties de l’ouest avant le matin.

«Ici, un vent du sud rafraîchissant introduira un air plus doux, avec des températures les plus basses d’environ 7C (44,5F) ou 8C (46,4F) à l’ouest et de 2 (23,6F) à 4C (39,2F) plus à l’est.

« L’East Anglia et le sud-est peuvent également voir quelques gouttes de pluie plus tard, mais il restera probablement au sec ici.

« Un vent du sud au sud-ouest se rafraichira, devenant de fortes parties surexposées du nord et de l’ouest. »

« De nombreuses régions de l’Est commencent la nouvelle semaine de travail sur une note lumineuse avec un peu de soleil, mais il aura tendance à s’assombrir de l’Ouest.

« Ailleurs, attendez-vous à beaucoup de nuages ​​et à quelques pluies éparses, dont une grande partie devrait être légère, avec les rafales les plus lourdes au nord et à l’ouest de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.