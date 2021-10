Selon les derniers graphiques sur WX Charts, les températures en Écosse devraient chuter à 6 ° C d’ici mercredi cette semaine. Le temps plus frais se répandra dans le nord de l’Angleterre avec des villes comme Newcastle prévues pour environ 7 ° C.

Mercredi à 9 heures du matin, le front froid frappera également l’ensemble du pays de Galles avec des températures tombant à 7 ° C dans le nord du pays de Galles.

Au fil de la semaine, le temps deviendra de plus en plus froid, les Highlands écossais tombant à zéro degré jeudi.

Les cartes WX montrent l’ensemble du pays en bleu alors que les températures continuent de baisser.

À midi le 21 octobre, Newcastle et le nord de l’Angleterre verront le temps baisser à 2°C.

Londres et le sud-est connaîtront des températures plus douces d’environ 5 ° C, mais seront toujours plus froides à l’approche de la fin octobre.

Cependant, le front plus froid se poursuivra pendant le reste du mois avec l’arrivée officielle de l’hiver.

Au début du mois de novembre, les températures resteront glaciales dans les Highlands écossais et le nord de l’Angleterre.

À 6 heures du matin le 1er novembre, les températures seront de zéro degré à 5 ° C dans tout le pays à l’arrivée du front froid.

« Les dernières indications suggèrent que cela commence cette semaine.

« Un front froid traversera le Royaume-Uni mardi et mardi soir avec le déclenchement de pluies, dont certaines deviendront orageuses pendant la nuit dans les Midlands et le sud de l’Angleterre.

« Une zone de basse pression traversera la Manche mercredi avec plus de pluie pour le Pays de Galles, les Midlands et le sud de l’Angleterre. »

Selon WX Charts, environ 99 mm de pluie devraient tomber sur le Royaume-Uni d’ici le 24 octobre.

Le temps orageux et froid se poursuivra tout le reste du mois d’octobre.

Le 27 octobre, environ 196 mm de pluie tomberont le 27 octobre à midi.

M. Roys a poursuivi en disant qu’il y aurait des averses dans le nord-ouest de l’Angleterre et l’ouest de l’Écosse.

Il a poursuivi: « Plus au sud, cette tempête apportera des rafales de vent dommageables dans le nord de la France (pour le contexte).

« Il y aura des averses persistantes en Angleterre et au Pays de Galles jeudi matin, tout en s’attardant toute la journée dans l’ouest de l’Écosse.

« Ce sera la journée la plus froide depuis le printemps pour de nombreux endroits. Glasgow et Édimbourg auront du mal à atteindre 10C, Londres aura du mal à atteindre 12C dans l’après-midi.

« Il ne serait pas surprenant de voir des averses de neige se produire dans les Highlands écossais jeudi.

« Une pause dans l’action se produira du vendredi au samedi pour beaucoup, tandis qu’un autre front froid se déplacera dimanche avec plus de pluie.

« Cela semble se préparer pour une autre semaine instable pour le Royaume-Uni pour la dernière semaine complète d’octobre. »