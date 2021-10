Les prévisionnistes disent qu’une explosion « Arctique » devrait frapper la Grande-Bretagne à partir de jeudi prochain avec de la neige attendue dans certaines parties plus élevées du pays. Les derniers graphiques de températures minimales de WXCharts révèlent que le mercure jeudi prochain, le 21 octobre, pourrait tomber à 1C (33,8F) dans les Highlands écossais, avec des maximums de 10C (50F) à Londres.

Les prévisions de jeudi prochain à 18 heures prévoient que les températures seront également à un chiffre dans le nord de l’Angleterre avec des plages minimales basses comprises entre 4C (39,2F) et 7C (44,6F).

Des fourchettes plus élevées seront attendues en Angleterre et au Pays de Galles avec des températures minimales moyennes comprises entre 7 °C et 9 °C (48,2 °F), tandis que le sud de l’Angleterre verra le mercure atteindre des creux compris entre 8 °C (46,4 °F) et 10 °C (50 °F).

Le Met Office a averti que la neige est « attendue sur les sommets des montagnes à travers l’Écosse » et pourrait frapper aux premières heures de jeudi et durer toute la journée.

Un porte-parole a ajouté: «Nous voyons de l’air plus froid se déplacer vers le sud à travers le Royaume-Uni de jeudi au week-end prochain, en raison de la basse pression à la surface qui s’éloigne vers le nord-est du Royaume-Uni, créant un vent du nord.

« Averses hivernales possibles dans les îles du Nord et les montagnes écossaises.

« [The] Sort plus froid [will be] de courte durée, car l’air plus doux de l’Atlantique revient le lundi 25 octobre. »

Le temps froid se poursuit jusqu’au samedi 23 octobre avec des températures aussi basses que -1C (30,2F).

Les graphiques de température minimale de WXCharts révèlent que le mercure atteindra en dessous de zéro dans le nord de l’Écosse et 0C (32F) dans le reste du pays à 12 heures.

Il a ajouté: « Après quelques jours très doux, de l’air beaucoup plus froid arrivera du nord plus tard la semaine prochaine, ce qui pourrait apporter de la neige dans les montagnes écossaises.

« Cette vague de froid ne durera peut-être pas si longtemps, mais le gel, et éventuellement la neige, figureront probablement plus fréquemment dans nos prévisions avant trop longtemps.

« Les événements de ‘réchauffement stratosphérique soudain’ peuvent parfois conduire le vortex polaire à s’inverser, ce qui peut avoir des impacts dramatiques sur les conditions météorologiques hivernales et augmenter les risques de froid intense. »