Prévisions de neige au Royaume-Uni : le vortex polaire voit un plongeon arctique sous zéro frapper la Grande-Bretagne LA SEMAINE PROCHAINE – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Ce matin météorologique prédit la neige le 29 octobre

À la fin d’octobre, le temps deviendra humide et pluvieux avec jusqu’à 164 mm de pluie qui devraient tomber d’ici 21 heures le 28 octobre. Trois jours plus tard, jusqu’à 251 mm de pluie devraient tomber sur tout le pays d’ici à 18 heures pour Halloween, selon les dernières cartes WX.

Cependant, le temps va prendre une tournure dramatique après les averses, car les températures devraient chuter en dessous de zéro début novembre.

Selon les dernières cartes WX, le 3 novembre à midi, les températures à Inverness et Aberdeen chuteront entre -3C et -4C.

En raison du temps glacial, les Highlands écossais – ainsi qu’Édimbourg – devraient voir de la neige alors qu’un vortex polaire arctique arrive dès la semaine prochaine.

Le nord de l’Angleterre connaîtra également des températures glaciales avec, comme Newcastle, fixé à 0°C.

Le vortex polaire voit un plongeon sous zéro dans l’Arctique frapper la Grande-Bretagne la semaine prochaine (Image: WX Charts)

Les températures devraient chuter à partir de la semaine prochaine (Image: WX Charts)

Le sud-est de l’Angleterre et les Midlands devraient avoir un temps plus doux, avec des températures autour de 3C et 4C.

Le froid devrait se poursuivre tout au long de la première semaine de novembre.

Inverness et les Highlands écossais verront les températures continuer à se situer entre -1C et -2C le 4 novembre.

Dans toute l’Angleterre et le Pays de Galles, les températures resteront à des températures glaciales avec Newcastle et le nord-est prévu pour 0C.

Les cartes de neige montrent des zones élevées confrontées à une rafale de neige susceptible de s’installer dans les zones élevées. Édimbourg peut s’attendre à de la neige, tout comme certaines parties du Lancashire et des Midlands.

Les températures continueront de chuter (Image: WX Charts)

Les graphiques de neige montrent une grande partie du succès britannique du 4 novembre (Image: WXCHARTS)

Le sud-est de l’Angleterre restera doux avec des températures atteignant seulement 4°C à Londres.

Mais même les régions du sud ne manqueront probablement pas de neige avec les prévisions de tempêtes de neige dans Norfolk et Suffolk.

D’ici le 6 novembre, de nombreuses régions de l’Écosse et du nord de l’Angleterre se réveilleront sous la neige et le gel, car les températures devraient rester glaciales.

Le temps froid se poursuivra avec les Highlands écossais – y compris Inverness – avec des températures à -3C à midi le 6 novembre.

Édimbourg est réglé pour des températures glaciales d’environ -1C et 0C, avec le nord-est – comme Newcastle – également réglé pour -1C.

Les températures chuteront d’ici le 6 novembre (Image: WX Charts)

Le temps froid se poursuivra en Angleterre et au Pays de Galles avec 0C fixé pour tout le nord de l’Angleterre.

Londres et le sud-est connaîtront des températures plus douces, mais ne devraient atteindre un maximum de 4 ° C que lorsque le temps froid arrivera.

Quiconque s’attend à une pause du temps glacial sera gravement déçu car les températures continueront de chuter.

Les régions du sud de l’Angleterre verront les températures chuter entre 1°C et 2°C, comme à Londres et à Plymouth.

Le vortex polaire arrivera d’ici le 9 novembre (Image: WX Charts)

Cardiff et l’ensemble du Pays de Galles devraient voir 0°C et les Midlands seront autour de 1°C à partir de 6h du matin le 9 novembre.

Le nord de l’Angleterre continuera de voir des températures ne dépassant pas 1C, avec Newcastle, fixé à 0C au cours de la même période.

Comme toujours, l’Écosse restera la partie la plus froide du pays, les températures redescendront à -3C à Aberdeen et Inverness.

Les températures du 9 novembre devraient chuter (Image: WX Charts)

Selon WX Charts, il y aura de fortes chutes de neige à minuit le 9 novembre dans les Highlands écossais et le nord-est de l’Angleterre.

Le temps froid devrait également entraîner de fortes précipitations dans tout le pays à l’arrivée de l’hiver.

Selon les prévisions à long terme du Met Office, le temps instable se poursuivra à partir du 8 novembre.