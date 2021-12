Prévisions de neige au Royaume-Uni: les Britanniques font face au blanc de décembre alors que 10 cm de neige abondante tombent – cartes | Météo | Nouvelles

Alors qu’un front froid glacial arrive de l’Atlantique, les prévisionnistes mettent en garde contre un risque important de chutes de neige le 10 décembre, alors que les températures chutent à -1C en Angleterre. Cependant, pour certaines parties de l’Écosse, les températures chuteront à -4C, selon les graphiques météorologiques. En raison du front froid, les graphiques montrent des niveaux de neige approchant les 11 cm pour les basses terres d’Écosse.

Certaines parties des Highlands écossais atteindront 14 cm le 10 décembre.

Certaines parties du nord du Pays de Galles et du nord de l’Angleterre connaîtront également des chutes de neige, selon les graphiques de WXCharts.

Le nord de l’Angleterre ressentira une morsure de froid avec des températures descendant à -1C plus tard ce mois-ci, tandis que certaines parties du sud-est connaîtront entre 4 et 5C.

Pour une grande partie des Midlands, le sud-ouest de l’Angleterre et le nord se situeront entre 1-2C.

Alors que l’Angleterre passera probablement à côté de la substance blanche le 10 décembre, les prévisionnistes ont prédit la possibilité d’averses hivernales à Londres le 13 décembre.

Accuweather a déclaré à propos du mouvement de la neige dans la capitale: « Nuageux considérable; un peu de neige et de pluie parfois le matin suivi d’une averse par endroits l’après-midi. »

Le prévisionniste a également prédit des chutes de neige le 16 décembre à Londres, qui n’atteindront probablement que 0,4 cm.

Sur la période du 13 au 26 décembre, les prévisions à long terme de la BBC ont également prédit une tendance météorologique plus froide pour le Royaume-Uni.

JUST IN: UK Snow LIVE: la Grande-Bretagne se prépare à un blanc de quatre jours et à un gel de -16C

« Alors que nous nous dirigeons vers la semaine de Noël, une haute pression se développe potentiellement au-dessus de l’Atlantique tandis qu’un creux se creuse dans la moitié orientale de l’Europe.

« Une tendance vers un modèle plus froid et un peu plus sec est attendue au cours de la semaine, en particulier en Angleterre et au Pays de Galles plus tard dans la semaine.

« La plupart des précipitations devraient être confinées à l’Irlande du Nord et à l’Écosse où elles devraient rester plus saisonnières ou légèrement plus chaudes et un peu plus venteuses que la normale.