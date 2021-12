Prévisions de neige au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent à un gel de -9C alors que les zones sont prêtes pour Noël blanc – cartes | Météo | Des nouvelles

Il y aura un temps instable le jour de Noël à travers le Royaume-Uni. Les seules régions qui devraient voir de la neige tomber ce Noël seront les Highlands écossais et le nord de l’Angleterre. Édimbourg et Inverness connaîtront des chutes de neige à 9 heures du matin le lendemain de Noël, tout comme Newcastle et Cumbria, selon WXCharts.

Les résidents d’Inverness et des Highlands ressentiront également le froid alors que les températures chutent à -9 ° C à 6 heures du matin le jour de Noël.

Les températures à Édimbourg et à Newcastle chuteront en dessous de 0°C.

Cependant, Londres et le sud-est verront les températures grimper à 5 °C le jour de Noël, ruinant tout espoir d’un Noël blanc.

John Gresiak, météorologue principal chez Accuweather, a déclaré à Express.co.uk : « Les régions du Royaume-Uni qui ont le plus de chances d’avoir un Noël blanc sont les plus hautes altitudes de l’Écosse.

« Dans ces régions, l’air sera suffisamment froid pour que certaines régions aient de la neige plutôt que de la pluie.

« Une chance pour cette neige sera jeudi soir. »

Cependant, il a poursuivi en disant que Londres et la plupart du sud de l’Angleterre ne verront aucune chute de neige cette année.

Il a poursuivi: « Cela ressemble à la région de Londres et la plupart du sud du Royaume-Uni n’aura pas de Noël blanc cette année.

Leurs prévisions pour le Royaume-Uni entre le 27 décembre et le 5 janvier indiquent : « Cette période reste quelque peu incertaine dans les détails, mais voit généralement une séparation entre l’air plus froid au nord et l’air plus doux au sud.

« Je cherche à rester instable avec d’autres épisodes de pluie pour la plupart au début.

« Au sud, temps doux et instable, avec de la pluie et des vents forts occasionnels.

« Au nord, des conditions plus stables avec des périodes plus lumineuses et des vents qui s’atténuent lentement pour conduire peut-être à du gel ou de la glace.

« Devenir plus doux dans les régions du nord avec le temps.

« Le long de la frontière, possibilité de conditions météorologiques importantes avec de la neige parfois probable, en plus des dangers hivernaux associés.

« Devenir plus froid que la moyenne à l’approche de janvier avec des périodes instables et plus douces très probablement pour l’ouest et le sud. »