Prévisions de neige au Royaume-Uni : les Britanniques verront jusqu’à 13 cm DEMAIN alors que le froid frappe le pays | Météo | Des nouvelles

Des averses hivernales sont désormais attendues en Écosse et dans certaines parties du nord de l’Angleterre lundi matin. Les niveaux de neige les plus élevés seront observés à Pitlochry lundi matin, pouvant atteindre 13 cm. Certaines parties du nord-est de l’Angleterre, et en particulier les Yorkshire Dales, pourraient également connaître des averses de neige lundi alors que les températures chutent.

Ces niveaux de neige resteront tout au long de la journée, comme le montrent les graphiques de WXCharts.

Dans d’autres graphiques, les températures devraient chuter à -3C dans le nord-est de l’Écosse lundi matin.

Pour le nord de l’Angleterre, le mercure se situera entre 0 et 2 °C lundi matin.

Dans le sud et les Midlands, les températures n’atteindront que 4 °C, de nombreuses régions voyant le mercure chuter à 2 °C.

En raison des vents forts, les Britanniques pourraient connaître des températures encore plus basses lundi.

Ces vents forts seront situés en Écosse avec l’indice de refroidissement éolien de WXCharts signalant des températures de -4C.

Treize alertes aux inondations ont été émises dans tout le pays dimanche matin en raison de fortes pluies.

Certaines parties de Cornwall et du Grand Manchester ont été identifiées comme les zones les plus à risque de fortes précipitations samedi en raison de la bande météorologique.

« Les niveaux d’ensoleillement sont incertains avec des zones de brouillard et de nuages ​​bas pouvant persister le jour par endroits, en particulier dans le sud.

« La durée de persistance de la condition principalement établie est incertaine, avec une probabilité croissante de retour de certains sorts instables dans de nombreuses régions à mesure que nous nous dirigeons vers la fin de la période. »

Vers la fin du mois, le Met Office a prédit de la neige dans certaines régions du pays.

La neige peut même tomber sur des terrains bas plus tard dans le mois et jusqu’en février.

Pour la période comprise entre le 23 janvier et le 6 février, ils ont ajouté : « Un régime plus instable est très probable fin janvier et début février avec des périodes de temps humide et venteux suivies d’interludes plus lumineux mais pluvieux.

« Les régions du nord-ouest sont susceptibles d’être les plus humides, les régions du sud et de l’est connaissant le meilleur de tous les interludes plus secs.

« Les températures globales sont plus susceptibles d’être proches ou un peu au-dessus de la moyenne, bien que des intermèdes plus froids soient possibles.

« La neige pourrait parfois tomber à des niveaux plus bas dans les interludes plus froids, mais elle est très probablement sur des terrains plus élevés dans le nord.