Prévisions de neige au Royaume-Uni : les cartes deviennent BLANCHES alors que le système atlantique -5C peut déverser jusqu’à 11 CM en quelques jours | Météo | Des nouvelles

Alors que beaucoup ont célébré un réveillon du Nouvel An exceptionnellement doux, les prévisionnistes ont averti que les températures pourraient chuter la semaine prochaine alors qu’un système intense s’abat sur l’Atlantique. Telle est la baisse des températures, les niveaux de neige au Pays de Galles pourraient atteindre jusqu’à 11 cm le 7 janvier. Cependant, dans les Highlands d’Écosse, les niveaux de neige devraient atteindre 22 cm la semaine prochaine.

Même la ceinture centrale de l’Écosse pourrait voir des niveaux de neige compris entre 4 et 6 cm le 7 janvier.

Dans les Yorkshire Dales et le Lake District, les niveaux de neige peuvent atteindre 6 cm, selon les cartes du prévisionniste, état WXCHARTS.

Ces niveaux de neige resteront au début du 8 janvier, bien que le sud de l’Angleterre évitera les averses hivernales, selon les cartes.

Le Pays de Galles pourrait voir jusqu’à 7 cm samedi matin, mais les Highlands d’Écosse pourraient atteindre 24 cm samedi.

D’autres graphiques du prévisionniste montrent également que le mercure chute à -5C le 7 janvier.

En Écosse, les températures pourraient osciller entre -1 et -5C vendredi prochain en raison de la bande froide.

Le Pays de Galles pourrait également voir le mercure chuter à -3 °C vendredi prochain alors que les Britanniques sont soumis à un gel hivernal.

Newcastle pourrait connaître un minimum de -1C vendredi après-midi, tandis que le sud de l’Angleterre pourrait tomber à zéro.

« Dans l’ensemble, les températures devraient être proches ou supérieures à la moyenne, bien que certaines périodes temporaires plus froides soient probables.

« Au cours de la dernière partie de cette période, une poursuite du régime plutôt changeant est attendue avec des périodes de temps humide et venteux, cependant, entrecoupées de périodes plus sèches et plus lumineuses. »

Pour le reste du mois de janvier, le Met Office déclare : « Pendant le reste du mois de janvier, une poursuite du régime plutôt changeant est attendue avec des périodes de temps humide et venteux entrecoupées de périodes plus sèches et plus lumineuses.

« Les températures devraient rester proches ou légèrement supérieures à la moyenne en raison d’un mélange de périodes de douceur et de périodes plus froides de courte durée.

« Ces périodes plus froides de courte durée peuvent encore permettre un peu de neige, mais cela tombera généralement sur les collines du nord.