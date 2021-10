Prévisions de neige au Royaume-Uni : l’explosion de SUBZERO s’empare de la Grande-Bretagne alors que l’air glacial de l’Arctique frappe – de nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Un nouveau froid arctique devrait frapper la Grande-Bretagne à partir du mardi 2 novembre avec de la neige attendue sur un sol plus élevé et des températures à un chiffre dans la majorité du Royaume-Uni. Les derniers graphiques de températures minimales de WXCharts prédisent que le mercure le 2 novembre pourrait tomber à -2C (28,4F) dans les Highlands écossais, avec des maximums de 4C (39,2F) à Londres.

Les prévisions à 6 heures du matin prédisent que les températures seront également à un chiffre dans le nord de l’Angleterre avec des plages minimales basses comprises entre 0C (32F) et -1C (30,2F).

Des plages plus élevées seront attendues à travers le Pays de Galles avec des températures minimales comprises entre 2C (35,6F) et 4C (39,2F), tandis que le sud de l’Angleterre connaîtra des plages comprises entre 3C (37,4F) et 5C (41F).

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a ajouté: « Nous allons probablement voir un temps de neige dans les régions plus élevées alors qu’octobre se déplace vers novembre. »

Le Met Office a ajouté que des périodes plus froides étaient probables avec « une probabilité croissante de gel et de brouillard ».

La vague de froid se poursuivra jusqu’au mercredi 3 novembre avec des températures tombant sous le point de congélation dans le nord de l’Écosse avec des plages moyennes inférieures comprises entre -1C et 0C à 6h du matin.

Pendant ce temps, la plupart de l’Angleterre et du Pays de Galles connaîtront des températures basses comprises entre 2C et 6C (42,8F) tandis que la haute pression persistera dans le sud-ouest avec des minimums de 11C (51,8F).

À partir de demain, il sera instable dans le sud et le centre de l’Angleterre et du Pays de Galles avec de fortes pluies et des averses qui se propageront vers le nord dans le nord de l’Angleterre, le sud de l’Écosse et l’Irlande du Nord.

La couverture nuageuse se brisera pendant la journée du mercredi 20 octobre et des éclaircies se développeront également et la pluie se répandra dans le nord-ouest de l’Écosse.

La météorologue du Met Office, Sarah Kent, a également ajouté qu’il y avait une probabilité croissante de gelées rurales jeudi.

Il a dit : « Si vous faites de l’alpinisme, ne soyez pas surpris si vous avez un temps hivernal.

Le prévisionniste de Netweather, Paul Michaelwaite, a également averti que « la pluie dans le nord se fera le long d’un front froid, avec de l’air plus froid derrière lui » jeudi.

Il a ajouté : « Il fera assez froid pour que les hautes terres de l’Écosse voient de la neige fondue et de la neige, avec d’autres averses hivernales qui suivront également.

« D’ici jeudi, toutes les parties seront dans le flux d’air froid, avec de longues périodes ensoleillées à l’intérieur des terres et une dispersion d’averses qui seront les plus fréquentes près des côtes exposées au vent du nord au nord-ouest – elles continueront d’être hivernales dans les régions du nord également. .

« Le vent sera perceptible et fera baisser les températures de quelques degrés environ. »