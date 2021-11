Prévisions de neige au Royaume-Uni: Met Office met en garde contre la NEIGE dans 24 heures alors que l’air arctique s’empare de la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni se prépare à une période hivernale à partir de ce samedi alors que les températures chutent. Les derniers graphiques météorologiques du Met Office montrent un énorme courant-jet se formant près de l’Islande et se dirigeant vers l’est en direction du Royaume-Uni à partir de mercredi.

Les cartes suggèrent que les vents tourbillonnants sont alors configurés pour entraîner une zone profonde de basse pression de l’Atlantique Nord sur l’ensemble du pays.

Dans un article sur Twitter, le Met Office a déclaré : « Remarquez-vous le changement de température ?

«Plusieurs plans d’air arctique sont en route vers le Royaume-Uni plus tard cette semaine alors que le courant-jet plonge vers le sud, apportant un temps beaucoup plus froid et plus humide.

« Les vents forts peuvent apporter des perturbations d’ici le week-end avec de la neige possible par endroits. »

Les cartes météorologiques montrent une zone de basse pression bleu foncé descendant vers le sud en direction du Royaume-Uni à partir de jeudi.

Le système de temps froid continue de pousser vers le sud jusqu’à vendredi et les cartes montrent que l’ensemble du pays devient bleu glacial.

Le Met Office a déjà mis en place deux avertissements météorologiques vendredi et samedi.

Une alerte jaune au vent est en vigueur en Ecosse et dans le nord-est de l’Angleterre à partir de vendredi 12h jusqu’à minuit.

Un deuxième avertissement de vent de minuit vendredi à 18 heures samedi couvre l’ensemble de l’Écosse, du Pays de Galles et du sud-ouest de l’Angleterre – et prédit des vents allant jusqu’à 80 mph.

L’avertissement du Met Office indique: «Les vents les plus forts arriveront dans le nord de l’Écosse vendredi après-midi avant de se développer plus au sud dans la soirée sur le reste de l’Écosse, l’Irlande du Nord et certaines côtes exposées du nord de l’Angleterre.

« L’emplacement et la force des vents les plus forts restent incertains.

« Cependant, les rafales semblent susceptibles d’atteindre 50 à 60 mph largement, avec 70 à 80 mph possibles dans les zones côtières, en particulier dans certaines parties de l’Écosse. »

Les vents tourbillonnants devraient faire chuter les températures en dessous de zéro dans tout le pays.

Les dernières cartes de refroidissement éolien montrent que l’ensemble du Royaume-Uni vire au bleu – et les graphiques suggèrent que le mercure se sentira plus proche de -12C en Écosse.

La chute brutale des températures a également accru la menace de neige dans certaines parties du pays.

Les derniers graphiques du Met Office montrent des zones inégales de blanc alors que des averses de neige sont attendues dans le nord de l’Écosse et dans l’est de l’Angleterre au cours du week-end.

Jusqu’à 12 cm de neige pourraient tomber en Écosse d’ici minuit samedi, selon les cartes d’épaisseur de neige produites par WXCharts.

Au cours de la même période, les régions du nord-est de l’Angleterre devraient accumuler un pouce et demi (4 cm), tandis que 2 cm sont prévus dans le nord du Pays de Galles et 1 cm dans le sud-est.

Le Met Office met également en garde contre la menace de gel, de glace et de neige la semaine prochaine.

Les prévisions à long terme du Met Office du dimanche 28 novembre indiquent: «Une journée plus calme dimanche avec de la pluie et des vents forts se dégageant vers le sud-est et suivie d’interludes plus secs et plus lumineux mais restant froid avec du givre et de la glace ainsi que de la neige sur les collines. .

« Certaines averses éparses pourraient affecter les districts côtiers de l’est. Puis devenant largement instable pendant cette période avec de la pluie et des vents forts venant souvent de l’ouest ou du nord-ouest. Des périodes plus lumineuses et plus sèches sont probables, en particulier dans le sud et le sud-est.

« Venteux avec des risques de coups de vent parfois, surtout dans le nord et le nord-ouest.

« Les températures seront plus douces que ces derniers temps dans le sud mais resteront plutôt froides dans le nord avec un risque de neige de colline ainsi que de gel et de glace. »