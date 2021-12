Prévisions de neige au Royaume-Uni : Noël blanc à venir alors que la chute de la haute pression pourrait apporter de la neige | Météo | Des nouvelles

Les prévisions à sept jours concernant la veille de Noël sont encore incertaines car les prévisions peuvent changer du jour au lendemain, mais un scénario pourrait voir le Royaume-Uni sous la neige la semaine prochaine. Jim Andrews, un météorologue senior d’AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk qu’une solution de prévision verra une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles engloutir sous la neige.

Il a déclaré: « Bien que nous ayons une assez bonne confiance dans un anticyclone puissant entraînant la météo au Royaume-Uni en fin de semaine et au début de la semaine prochaine, nous avons une solution de prévision qui montre une panne de la haute pression plus tard la semaine prochaine.

« Cette solution montre également une dépression répandant des pluies froides et même de la neige en Angleterre et au Pays de Galles la veille de Noël et le jour de Noël. »

Mais M. Andrews prévient qu’il est encore trop tôt pour prédire la neige la semaine prochaine.

Il a ajouté : « Un deuxième modèle de prévision mondial est plus lent à briser l’anticyclone.

« Cela permettrait cependant un peu de pluie en Irlande du Nord et dans l’ouest de l’Écosse.

« Notre prévision consensuelle permet un peu de pluie dans le sud-ouest du Royaume-Uni et en Irlande du Nord la veille de Noël, et des épidémies pluvieuses à pluvieuses sur une plus grande partie du Royaume-Uni (Irlande du Nord, Pays de Galles, Angleterre) le jour de Noël. »

Netweather.tv a prédit que le Royaume-Uni pourrait être frappé par un temps glacial dans l’Arctique dans les jours suivant Noël.

Ils s’attendent à ce que « de la pluie, du grésil ou de la neige soient plus probables qu’avant ».

Le Met Office a également prédit d’éventuelles chutes de neige dans ses prévisions à long terme, ajoutant qu’un temps instable et venteux pourrait également être au rendez-vous.

Ils ont déclaré: «Vers le milieu de la période, il y a de plus en plus de chances qu’un temps plus instable et plus venteux affecte le Royaume-Uni, avec de la pluie et peut-être de la neige, possible pour certains endroits.

« Les températures seront généralement proches de la normale, voire inférieures à la normale, peut-être plutôt froides dans le sud, glaciales là où le brouillard persiste, et localement douces dans le nord et le nord-ouest. »