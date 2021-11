Prévisions de neige au Royaume-Uni: Six pouces de neige dans un barrage de -8C alors que le brouillard, le gel et les vents violents frappent | Météo | Nouvelles

Les Britanniques peuvent s’attendre à du brouillard, du gel et des vents violents à la fin de novembre. Les cartes prévoyant la dernière semaine de novembre ont montré des chutes de neige dans les régions du nord du Royaume-Uni, la neige la plus lourde atteignant Leeds, Carlise et certaines parties de l’Écosse.

On peut s’attendre à jusqu’à 15 cm de neige dans les environs de Manchester, Leeds et Inverness.

Les températures devraient également atteindre des creux de -8C, alors qu’une vague de froid frappe le Royaume-Uni.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni peut s’attendre à des vents forts, car la vitesse maximale des rafales devrait atteindre 42 mph (67 km/h) le 29 novembre, selon WXCharts.

Des températures plus douces peuvent être attendues dans le sud, Londres s’attendant à des températures d’environ 1°C.

Les températures froides entrantes devraient commencer de manière imminente, le Met Office avertissant de fortes chutes de neige dans le nord du pays à partir de lundi.

Le vent froid devrait atteindre le sud d’ici mercredi soir.

Le prévisionniste du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: « Je ne pouvais pas imaginer un meilleur modèle météo pour les fans de temps froid, avec des modèles de prévision montrant un nord directement de l’Arctique la semaine prochaine. »

LIRE LA SUITE: Prévisions hivernales au Royaume-Uni: le risque de neige explose à l’arrivée de la vague de froid

« Le froid continue de se déplacer vers la fin du mois avec des gelées plus profondes – en particulier pour l’Écosse, ainsi que quelques épidémies hivernales.

« La neige s’accumule sur les montagnes écossaises à l’approche du mois de décembre. »

Les prévisions météorologiques à long terme du Met Office indiquent: « Au fur et à mesure que la période se poursuit, le temps arrivera généralement au Royaume-Uni en provenance du nord, apportant des conditions plus froides et des intervalles de pluie ou d’averses.

« Averses hivernales probablement sur les hauteurs, et pouvant parfois tomber à des niveaux bas.

« La haute pression persistera autour de l’ouest et du sud-ouest du pays, permettant des conditions plus stables de temps en temps avec la possibilité de quelques éclaircies parfois, mais aussi une sensation de froid, avec des gelées nocturnes probables. »