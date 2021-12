Prévisions de neige au Royaume-Uni : un gel arctique de -9 °C s’empare de la Grande-Bretagne alors qu’un énorme barrage de 15 cm frappera ce week-end | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne a été battue par la tempête Arwen le week-end dernier, avec des températures plongeant bien en dessous de zéro et plusieurs centimètres de neige étouffant de grandes parties du pays. Le mercure a légèrement augmenté depuis lors, passant en territoire positif pour donner l’espoir que les Britanniques ont vu la dernière vague de froid glacial qui a déclenché le chaos ces derniers jours. Mais les dernières cartes de température de Netweather montrent des températures minimales plongeant en dessous de zéro dans la majeure partie du Royaume-Uni jeudi soir, et même descendant jusqu’à -9C dans le nord-ouest de l’Écosse.

Les cartes météorologiques deviennent bleu glacial à l’approche des premières heures de vendredi, avec ce froid glacial de -9C restant au nord de la frontière, disparaissant avant de réapparaître dans la soirée.

Les températures remontent légèrement pendant une grande partie de vendredi, la Grande-Bretagne passant à nouveau en territoire positif, avec un minimum de 1°C dans le centre de l’Écosse et de 3°C dans le nord de l’Angleterre.

Mais le retour de la redoutée carte bleue glaciale du Royaume-Uni fait rapidement son retour en début de soirée, avec une zone du centre de l’Écosse en chute libre à -4C.

Les températures minimales devraient rester relativement stables tout au long du début du week-end, mais dimanche, le gel arctique s’emparera à nouveau du pays.

Le mercure pourrait également plonger jusqu’à -2C dans le nord de l’Angleterre plus tard dans la nuit, et en dessous de zéro dans tout le Royaume-Uni, à l’exception du sud-est.

Cet air glacial déclenchera de la neige, avec une chute de 4 cm dans le nord-ouest de l’Écosse jeudi avec les dernières cartes météo de WXCHARTS montrant presque tout le pays menacé.

La menace se poursuit jusqu’à jeudi et se propage vers le sud dans le nord de l’Angleterre et vers le nord-ouest – une tendance qui devrait rester en place pendant une grande partie de vendredi également.

Mais samedi matin, 9 cm de neige devraient neiger dans une région de l’est de l’Écosse, avec 5 cm dans une région du nord-ouest et 4 cm dans une partie centrale du pays.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Un système vendredi soir et samedi a le plus grand potentiel pour produire de la neige, principalement dans les régions du nord et à haute altitude.

« Les Highlands écossais seraient la zone la plus susceptible de connaître de la neige.

« Les quantités devraient être de l’ordre de 3 à 6 pouces en haute altitude, avec moins dans les zones de plaine.

« L’air froid vient des régions autour de l’Islande et du Groenland, c’est donc ce que nous appelons l’air froid maritime en raison de la trajectoire au-dessus de l’eau pour arriver au Royaume-Uni.

« Le passage au-dessus de l’eau modifie la température de l’air près de la surface, de sorte que les zones côtières et basses ne sont pas aussi froides que les altitudes plus élevées.

« L’ouest de l’Écosse subira probablement le plus gros du froid et de la neige. L’air le plus froid arrivera probablement au cours du week-end avec une certaine modération par la suite. »