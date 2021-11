Prévisions de neige au Royaume-Uni : un gel de -11 °C dans l’Arctique atteindra 16 cm de neige abondante pour provoquer le chaos | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne a été écrasée par un barrage de neige et des températures plongeantes ce week-end alors que la tempête Arwen souffle des vents violents de force coup de vent pouvant atteindre 100 mph. Le Met Office a émis lundi plusieurs avertissements jaunes pour la glace ainsi que deux pour le Royaume-Uni, car les conditions de gel provoquent des ravages. Désormais, les dernières cartes météorologiques de WXCHARTS montrent un barrage de neige recouvrant à nouveau la Grande-Bretagne au début du mois prochain.

À minuit le 5 décembre, les cartes montrent que jusqu’à 16 cm de neige pourraient tomber dans le nord-ouest de l’Écosse, près d’Inverness.

Environ 4 cm de neige sont probables dans une région du nord-ouest de l’Angleterre, le nord-est et les Midlands voyant également quelques centimètres.

Cette vague de froid glacial se poursuivra jusqu’au 6 décembre, avec des prévisions de neige épaisse pour le nord de la frontière et peut-être l’extrême nord de l’Angleterre.

La neige continuera d’être une menace réelle tout au long de cette semaine lorsque le 10 décembre, jusqu’à 16 cm de neige sont à nouveau prévus pour une région du nord-ouest de l’Écosse, avec 11 cm plus au centre.

La frontière de l’Angleterre et du Pays de Galles pourrait se trouver sous 7 cm, avec 4 à 5 cm dans le nord-ouest de l’Angleterre, le nord-est de l’Angleterre et une zone des Midlands près de Birmingham.

L’énorme risque de neige à travers le Royaume-Uni déclenchera également une chute des températures, qui pourraient chuter jusqu’à -11 °C alors que le gel arctique s’installe fermement.

Les dernières cartes météo de Netweather pour midi le 5 décembre montrent des températures minimales en chute libre à -7 °C dans une région du nord-ouest de l’Écosse et en dessous de zéro dans la plupart des pays du Royaume-Uni, y compris à Londres.

Le mercure pourrait chuter jusqu’à -9C en Écosse plus tard dans la soirée tout en restant en dessous de zéro pour une vaste partie du Royaume-Uni.

« De la neige est possible à basse altitude dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse pendant un certain temps, avant de se transformer en pluie loin des hauteurs.

« Plus au sud, la neige est probablement confinée aux hauteurs.

« Des averses plus brillantes ont suivi, celles-ci sont fréquentes et abondantes dans le nord-ouest, hivernales sur les hauteurs.

« Reste venteux, avec des coups de vent possibles dans les zones exposées au nord. Températures proches de la normale.

« Continuer en étant instable pendant le reste de cette période avec des périodes de temps humide et venteux, entrecoupées d’interludes plus lumineux accompagnés d’averses.

« Les conditions les plus humides seront probablement dans l’ouest et le nord-ouest, et les conditions plus sèches dans le sud vers la fin de la période.

« Souvent venteux avec un risque de coup de vent par moments, notamment dans le nord et le nord-ouest.

« Souvent doux, avec le potentiel de brefs intermèdes plus froids. »