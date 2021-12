Prévisions de neige au Royaume-Uni : un gel de -5 °C sous zéro dans l’Atlantique frappera le jour de Noël SNOWBOMB – carte | Météo | Des nouvelles

Les cartes et les graphiques montrent que la météo au Royaume-Uni devient de plus en plus instable à mesure que la semaine des fêtes avance, avec la pression de l’Atlantique et du nord-ouest provoquant pluie, neige et vents violents.

Les cartes de WXCharts montrent que la semaine précédant le jour de Noël, un front froid frappe la Grande-Bretagne à la fois du nord-est et du sud-ouest.

À partir du jeudi 23 décembre, les cartes montrent qu’un front de neige et de pluie poussera vers le nord-est à travers la Grande-Bretagne, avec jusqu’à 3 mm de neige tombant sur le nord du Pays de Galles et les Midlands à midi.

La veille de Noël, le temps est encore plus instable, avec de la neige au sol dans une grande partie du pays.

Du nord de Cardiff jusqu’à Wick, ainsi que l’Irlande du Nord, 2 cm de neige devraient se déposer sur le sol alors que les températures chutent à -1C dans une grande partie du pays.

Ian Simpson, prévisionniste de Netweather.tv, a déclaré que la semaine de Noël verra « de l’air froid descendant du nord et de l’air doux venant du sud, entraînant des conditions un peu plus instables », avec un risque de neige.

Il a déclaré : « Vers Noël, il semble probable que nous aurons une bataille entre l’air froid du nord et l’air doux du sud.

«Ce changement s’installera très probablement d’ici le jeudi 23 décembre, lorsqu’il y aura un potentiel de chutes de neige, en particulier pour les Midlands et le nord de l’Angleterre.

« Sur le flanc nord des fronts marquant la frontière, certains endroits pourraient bien voir un Noël blanc, mais il y a beaucoup d’incertitude sur la destination des fronts.

«À l’heure actuelle, la région des Midlands jusqu’au sud de l’Écosse semble être la zone la plus susceptible de voir de la neige le grand jour, les régions du sud recevant de la pluie et le nord de l’Écosse étant froide et sèche.

« Comme c’est encore loin, il y aura probablement d’autres changements dans les détails à mesure que nous nous rapprochons du temps. »

Cependant, Dan Rudman, météorologue expert du Met Office, a également déclaré: « Il y a encore beaucoup d’incertitude dans les prévisions pour la période de Noël.

« Bien qu’il existe certainement un risque de conditions hivernales pour de nombreux endroits, d’autres résultats sont encore possibles, tels que l’air plus chaud se déplaçant à travers le Royaume-Uni apportant largement la pluie, toute neige potentielle étant limitée aux terrains plus élevés et à l’extrême nord. »

James Madden, prévisionniste pour Exacta Weather, a également déclaré : « La neige pourrait arriver dès la veille de Noël dans certaines parties du sud.

« De la neige supplémentaire est probable pendant la dernière partie du jour de Noël et le lendemain de Noël.

« Les modèles météorologiques ont changé pour inclure des changements de haute pression, ce qui pourrait apporter de la neige généralisée au cours de la dernière partie du mois.

« Ce sera un sujet à surveiller au cours des deux prochains jours. »

Un réchauffement stratosphérique soudain (SSW) similaire au conducteur de la bête de 2018 en provenance de l’est augmentera le souffle glacial.

M. Madden a ajouté : « Un réchauffement stratosphérique soudain (SSW) contribuera à apporter un vent d’est très froid et le risque toujours croissant de neige généralisée au cours du dernier tiers de décembre.

« Les températures pourraient également descendre jusqu’à -10C dans les zones les plus froides et les plus glaciales pendant la période des fêtes. »