Certaines parties du pays ont été enneigées lors de la récente tempête Arwen – après que de fortes chutes de neige ont causé des perturbations. Mais maintenant, il semble que la neige pourrait revenir, avec le prévisionniste de Weather Outlook, Brian Gaze, avertissant des averses hivernales.

Il a déclaré: « Jeudi devrait être froid et il pourrait y avoir des averses hivernales dans l’est pendant un certain temps.

« Néanmoins, la plupart du Royaume-Uni a beaucoup de temps sec et lumineux.

«Plus tard, il devient humide en Irlande du Nord et sur les hautes terres, du grésil ou de la neige est possible.

« Au cours de vendredi, des épidémies de pluie, de grésil et de neige poussent vers l’est.

«La plupart de la neige est susceptible de se trouver sur les hauteurs dans la moitié nord du Royaume-Uni et elle se transforme généralement en pluie avant de se dissoudre.

« Toutes les régions devraient être pour la plupart sèches d’ici l’après-midi. Plutôt froid. »

Jeudi, le nord de l’Écosse en particulier ressentira la première explosion d’averses hivernales avec une baisse de température en dessous de zéro dans de nombreuses régions du Royaume-Uni.

Les hautes terres écossaises et leurs environs devraient voir la température chuter en dessous de -4 °C le 2 décembre.

Au début de la semaine prochaine, un système « incertain », se développant dans l’Atlantique, devrait frapper la Grande-Bretagne.

M. Gaze a déclaré: « Le 7 décembre, c’est une scène instable avec une profonde zone de basse pression juste à l’ouest de l’Écosse. »

Le prévisionniste senior de Netweather, Jo Farrow, a déclaré qu’il y aurait « des bouffées d’air arctique froid, des interludes plus doux, du gel et des vents violents et toujours la possibilité de plus de neige, mais c’est principalement au-dessus des collines ».

Mme Farrow a ajouté: « Ce sera une journée froide jeudi avec des averses de neige fondue et de neige pour l’extrême nord de l’Écosse, quelques coupures au nord de Norfolk, dans les comtés du nord de l’Irlande du Nord, à travers le canal du Nord jusqu’à l’île de Man et au Pays de Galles , peut-être en atteignant le nord du Devon.

« Les vents faiblit tout au long de la journée et encore une fois il fait très froid la nuit, plus de givre pour la Grande-Bretagne. »

Le Met Office prédit également qu’avec la chute drastique du mercure dans la nuit de jeudi, la neige devrait suivre sur les collines.

Ils ont déclaré: » De nouveau plus froid avec des averses hivernales pour le nord-est.

« Généralement sec et lumineux ailleurs, bien que la pluie et la neige des collines affecteront la plupart des endroits pendant la nuit de jeudi à vendredi. »