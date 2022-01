Prévisions de neige au Royaume-Uni : une tempête hivernale va frapper le Royaume-Uni avec un gel de -9 C – jusqu’à 10 CM de neige pour frapper | Météo | Des nouvelles

Mercredi, deux avertissements météorologiques jaunes sont en vigueur du Met Office, le nord de l’Écosse en a émis un pour la neige et la glace, et l’Irlande du Nord en a émis un pour la glace. Les cartes et les graphiques montrent également que les conditions devraient s’aggraver au cours de la semaine, alors qu’une explosion glaciale s’empare de la Grande-Bretagne.

Mercredi matin, les cartes de WXCharts indiquent qu’une grande partie du Royaume-Uni aura vu des chutes de neige, certaines continuant à tomber sur Wick et Inverness à 9 heures du matin.

Après une journée relativement calme, mercredi soir, un front météorologique atlantique commence à se déplacer vers l’est jusqu’au Royaume-Uni, frappant à partir de 6 heures du matin jeudi.

L’Irlande du Nord connaîtra des précipitations pouvant atteindre 3 mm par heure à 6 heures du matin, avant que le front ne frappe la Grande-Bretagne à 9 heures du matin avec des chutes de neige sur le nord-ouest de l’Écosse et Carlisle.

À midi, jusqu’à 3 cm de neige devraient couvrir l’Écosse et le nord de l’Angleterre, avec de la neige aussi loin au sud que Birmingham et juste au nord de Cardiff.

Jeudi matin, certaines parties de l’Écosse pouvaient voir jusqu’à 10 cm de neige au sol.

Cependant, les températures réchaufferont suffisamment le front vers 18 heures pour que des précipitations se produisent pour la dernière partie de jeudi.

En Écosse et dans une grande partie du nord de l’Angleterre, une grande partie de la journée connaît des températures de -3 °C à midi, avec des températures de 0 °C plus au sud.

Vendredi continue les conditions météorologiques instables, malgré le réchauffement des températures en Angleterre et au Pays de Galles.

Le matin, 3 cm de neige frappent l’Irlande du Nord et la côte ouest de la Grande-Bretagne, tandis qu’une grande partie de l’Angleterre ne voit que des épisodes intermittents de pluie et de neige légère.

Une fracture météorologique nord-sud commence à apparaître, alors que les températures en Écosse chutent par endroits jusqu’à -9C tandis que l’Angleterre reste à 0C.

Les fronts atlantiques de pluie et de neige devraient se poursuivre tout au long du week-end, samedi à 3 heures du matin, un important panache de pluie frappera le Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: les plans de ‘Humble’ Kate pour une vie non royale

Paul Michaelwaite, directeur de Netweather.tv, a déclaré pour la société que la météo des semaines à venir sera « mobile », avec « des fluctuations du plus doux au plus froid seront la norme ».

Il a déclaré: « Une crête de haute pression s’atténuera de l’ouest mercredi, écrasant la vie de nombreuses averses – mais il y aura toujours une dispersion autour.

« Ce sera une autre journée de froid, avec une forte gelée tôt et tard. D’ici jeudi, l’Atlantique recommencera à s’impliquer, avec un front météorologique venant de l’ouest.

« Alors qu’elle heurte l’air froid, la neige est probable sur les hauteurs en particulier, pour le nord de l’Angleterre et le nord du Pays de Galles vers le nord.

« Une grande partie de cela se transformera probablement en pluie plus tard, mais avec un air plus froid faisant rapidement un retour en Écosse, il se pourrait bien que les précipitations restent sous forme de neige, en particulier sur les hauteurs, ajoutant encore aux accumulations déjà importantes ici. »

A NE PAS MANQUER

Pendant ce temps, la UK Health Security Agency a émis une « alerte au froid » officielle pour le Grand Manchester concernant le risque de « neige abondante ».

L’UKHSA, dans un communiqué publié aujourd’hui, a déclaré: « Avec un risque de froid intense, de conditions glaciales et de fortes chutes de neige dans certaines parties du pays, l’Agence britannique de sécurité sanitaire encourage les gens à rester au chaud et à surveiller les personnes les plus à risque. des effets du froid.

« Le Met Office prévient que le nord-est de l’Angleterre, le nord-ouest de l’Angleterre et les régions du Yorkshire et de Humber connaîtront un temps froid du mardi 4 janvier à minuit. »

En plus des deux avertissements météorologiques de mercredi, le Met Office a émis un avertissement jaune de neige et de glace pour vendredi.

Il s’étend du nord-ouest de l’Écosse et des Hébrides extérieures à travers la côte jusqu’à Manchester, ainsi que les parties occidentales de l’Irlande du Nord.

L’avertissement est en vigueur de minuit à 10 heures et indique : « Des averses de grésil et de neige fréquentes peuvent entraîner des conditions de conduite difficiles et perturber les déplacements le vendredi matin. »