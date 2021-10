Prévisions de neige au Royaume-Uni: une vague de neige à la date exacte devrait frapper la Grande-Bretagne alors que le froid -3C frappe – Nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Selon les dernières cartes météorologiques, l’ensemble du pays devrait connaître un temps extrêmement froid d’ici le 21 octobre, alors que le pays devient bleu. Les températures en Écosse chuteront à -3C d’ici le vendredi 22 octobre, à l’approche de l’hiver.

Des chutes de neige allant jusqu’à 1,5 cm devraient couvrir les Highlands écossais, le nord de l’Angleterre pouvant également recevoir des averses de neige avec un graphique Netweather montrant une prévision de risque de neige de 30 à 40%.

Ailleurs au Royaume-Uni, le nord de l’Angleterre verra les températures chuter à zéro degré à 3 heures du matin le 23 octobre.

Selon les derniers graphiques de Netweather.tv, les températures dans le sud de l’Angleterre resteront autour de 3 ° C, Londres étant susceptible de connaître un temps plus doux.

Le temps glacial ne sera que de courte durée, car les températures devraient atteindre environ 10 ° C au Pays de Galles et 12 ° C en Irlande du Nord.

Le nord de l’Angleterre restera plus froid que le reste du pays, avec des températures atteignant environ 9C à 11C.

Londres et le sud-est connaîtront également des températures plus froides d’environ 9 ° C et 10 ° C d’ici le 24 octobre.

Après une brève période de temps plus chaud, le pays replongera dans le bleu d’ici le 30 octobre alors que les températures descendent en dessous de zéro.

En plus des températures froides, vers la fin octobre, le temps deviendra de plus en plus humide.

Le Met Office a déclaré: « Il y aura des averses et des périodes de pluie plus longues, avec les plus grandes chances de coups de vent dans le nord et le nord-ouest.

« Il y aura toujours un peu de soleil entre les averses, et le meilleur de tous les interludes plus secs sera dans le sud-est. »

Les prévisions à long terme du Met Office prévoyaient que les « conditions changeantes » se poursuivraient probablement fin octobre.

Ils ont poursuivi: « La confiance devient très faible jusqu’au début du mois de novembre où des périodes largement installées pourraient se développer périodiquement avec un risque accru de gel et de brouillard, bien que des périodes instables soient encore possibles.

« Les températures en novembre devraient rester un peu au-dessus de la moyenne dans l’ensemble, mais avec une probabilité accrue de quelques vagues de froid. »

Brian Gaze, directeur et prévisionniste de The Weather Outlook, a averti qu’il pourrait y avoir des « gelées nocturnes » vers la fin octobre et le début novembre.

Il a déclaré : « Vers la fin du mois, certains modèles informatiques indiquent que la haute pression deviendra centrée vers le nord ou l’ouest du Royaume-Uni.

« Si cela se produisait, il y aurait une probabilité croissante de temps plus froid, ce qui entraînerait un risque de gelées nocturnes assez généralisées.

« Il pourrait y avoir de la neige fondue ou des averses de neige sur les hauteurs dans la moitié nord du Royaume-Uni. »