Prévisions de neige: Certaines régions du Royaume-Uni verront une rafale de neige en JOURS alors que le pays s’empare du froid | Météo | Nouvelles

Bien que le Royaume-Uni n’en soit qu’à une semaine d’automne, les graphiques des prévisionnistes ont prédit qu’une rafale de neige pourrait frapper certaines parties du pays. En raison de l’explosion de froid qui devrait frapper le Royaume-Uni, les prévisionnistes ont prédit que la neige tomberait le 3 octobre, avec des températures aussi basses que 4C (39F) dans certaines parties du pays.

En effet, selon Netweather, certaines parties des Highlands d’Écosse verront des niveaux de neige avoisinant les 30 mm.

Dans d’autres graphiques, les températures chuteront à leur plus bas niveau dans les Highlands d’Écosse.

D’autres régions d’Écosse verront le mercure se situer entre 5 et 7 °C (41-44 °C) pour la majeure partie du pays.

Ces conditions amères persisteront toute la journée du 3 octobre.

Au début de la matinée, les graphiques du prévisionniste prédisent que le mercure tombera jusqu’à 2C (35F) dans certaines parties de l’Écosse.

Dans le nord de l’Angleterre, les températures resteront également basses avec des graphiques montrant des niveaux de 5 ° C pour plusieurs zones.

Le Pays de Galles et le sud-ouest de l’Angleterre verront également des températures basses tandis que Londres et le sud-est verront le mercure se reposer à 10C (50F).

Commentant la première partie du 4 au 13 octobre, le Met Office a prédit que les températures chuteraient en dessous de la moyenne pour la période de l’année.

Au cours de la seconde moitié de la période, le Met Office rapporte que des conditions météorologiques plus humides et instables frapperont certaines parties du pays.

Alors que le sud peut voir des conditions plus stables, le nord verra des averses et des périodes de pluie plus longues.

Ils ont ajouté: “Au cours de la seconde moitié de cette période, des indications indiquent qu’un temps plus sec et plus stable pourrait commencer à se développer dans le sud du Royaume-Uni.

“Dans le nord, les conditions resteront probablement un peu plus instables, avec de nouvelles averses ou des périodes de pluie plus longues et un potentiel de vents forts parfois. Les températures reviendront probablement à près de la moyenne dans la plupart des régions.”

Pour la période du 14 au 28 octobre, ils ont conclu : « Le résultat le plus probable est une scission nord-sud, avec une basse pression et le temps le plus humide au nord et une pression plus élevée et des conditions les plus sèches au sud ou au sud-ouest.

“Plus tard au cours de cette période, il est possible que les conditions établies deviennent plus répandues au Royaume-Uni.

“Les températures sont susceptibles d’être autour ou légèrement au-dessus de la moyenne.”