Prévisions de prix Algorand (ALGO): où ira la crypto écologique?

Algorand (CCC:ALGO-USD) est une crypto-monnaie qui fait discrètement du bruit parmi les investisseurs. En conséquence, une gamme de prévisions de prix Algorand (ALGO) abondent désormais pour cette crypto-monnaie plus petite.

Je dis «plus petit» parce qu’Algorand a une capitalisation boursière de plus de 3 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. Et cette capitalisation boursière contribue à la baisse actuelle de plus de 20%.

En effet, Algorand a attiré l’attention des investisseurs en crypto ces derniers temps. En conséquence, il n’est pas surprenant que l’analyste d’InvestorPlace Luke Lango ait martelé la table à ce sujet.

Pourquoi?

Eh bien, la blockchain fondamentale de preuve de participation d’Algorand est ce qui a enthousiasmé de nombreux investisseurs. Contrairement aux modèles de preuve de travail, rendus célèbres par Bitcoin (CCC:BTC-USD), un modèle de preuve de travail nécessite beaucoup moins d’énergie. Compte tenu des récents commentaires d’Elon Musk sur ce sujet, cela devient un problème plus important pour les investisseurs. Algorand semble être du côté droit de la clôture à cet égard.

De plus, la plate-forme d’Algorand permet des contrats intelligents utilisés pour créer et déployer des pièces de monnaie stables, des titres et même des NFT. Pour ceux qui sont optimistes quant à l’avenir de ce que la blockchain peut fournir, il s’agit certainement d’une option cryptographique à surveiller.

Cela dit, jetons un coup d’œil à ce que les experts pensent de la direction que prend ce jeton numérique.

Prévisions de prix Algorand (ALGO)

Pour le contexte, ALGO se négocie actuellement à 1,01 $ par jeton, au moment de la rédaction.

WalletInvestor a fixé les objectifs sur 1 an et 5 ans pour ALGO à 3,56 $ et 12,48 $, respectivement. En effet, CoinPriceForecast semble être l’un des sites les plus baissiers sur ALGO. Le site répertorie les objectifs sur 1 an et 5 ans sur ALGO à 2,05 $ et 3,10 $, respectivement. En outre, le site répertorie un objectif de fin d’année 2032 de 4,51 $. Coinpedia semble être l’un des sites les plus optimistes sur ALGO. En conséquence, le site répertorie un objectif de prix énorme de 15 $ sur ALGO comme une estimation du meilleur cas pour la fin de l’année. Au cours des cinq prochaines années, le site suggère qu’ALGO pourrait atteindre 60 $, ce qui représente un rendement de 6000%. Pas mal pour un petit investissement initial. LongForecast suggère qu’ALGO pourrait atteindre 2,45 $ d’ici la fin de l’année et 5,37 $ d’ici la mi-2025.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.