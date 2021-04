Prévisions de prix Bitcoin (BTC): où va BTC après son record de 63000 $?

Alors que ces dernières semaines nous ont apporté une révolution dans les altcoins, les grands chiens du sommet recommencent à se rallier. Dogecoin (CCC:DOGE), Binance (CCC:BNB), Litecoin (CCC:LTC) – ils vont tous très bien. Mais l’histoire repose aujourd’hui sur Bitcoin (CCC:BTC). Là où Bitcoin a faibli la semaine dernière, il le rattrape maintenant à pas de géant. La nouvelle flambée suscite une multitude de prévisions de prix haussières du Bitcoin (BTC).

Bitcoin a atteint des sommets sans précédent ce matin. La monnaie phare du mouvement crypto a atteint son sommet historique de 63000 dollars mardi, une nouvelle étape opportune à franchir juste avant le Coinbase IPO. Le nouveau rallye est un moment bienvenu pour les propriétaires de BTC. Juste après que la pièce ait atteint son niveau record de 61 000 $, la pièce a traîné à 60 000 $ au cours des dernières semaines.

Le moment lent pour le jeton avait permis une cassure pour d’autres pièces, mais Bitcoin a rappelé aux investisseurs qui est au sommet de ce nouveau sommet aujourd’hui.

Nouveau record Spurs Bitcoin (BTC) prévisions de prix

Alors que le tandem Bitcoin-Coinbase continue de susciter un battage médiatique tout au long de cette semaine, les analystes parient sur les prix du Bitcoin. Jetons un coup d’œil aux prévisions de prix Bitcoin (BTC) de certains experts:

InvestingCube attend avec impatience des gains de plus de mille dollars avant le week-end. Le site pense que Bitcoin poursuivra son rallye jusqu’à la barre des 65000 dollars d’ici la fin de la semaine. Le taureau Bitcoin Billy Bambrough de Forbes a déclaré qu’en analysant les modèles de croissance passés de la pièce, les investisseurs pourraient envisager un prix de 400 000 $ sur la devise d’ici la fin de 2021. La plate-forme de trading PrimeXBT est également optimiste sur Bitcoin, ce qui suggère un prix à la hausse. à 325 000 $ à la fin de l’année. Bitcoin Price a rassemblé les opinions de certains analystes experts en cryptographie sur l’avenir de Bitcoin, et les suggestions de fin d’année valorisent la pièce entre 100000 $ et 250000 $.

BTC est actuellement en hausse de 5,5% sur la journée, s’échangeant à 63 543 $.

