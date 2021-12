Prévisions de prix Bitcoin et Ethereum pour 2022

PrimeXBT, la plateforme de trading de nouvelle génération, vous apporte ces informations Crypto en 2022.



______

Source : Adobe / Wit

L’année dernière a été une autre excellente année pour le marché de la cryptographie, car le prix du bitcoin (BTC) a presque doublé à ce jour et la capitalisation boursière totale de la crypto est passée d’un peu plus de 750 milliards de dollars à près de 3 000 milliards de dollars.

Du côté du bitcoin, les gains de prix de cette année ont été motivés par des développements majeurs, car El Salvador est devenu le premier pays à convertir la crypto-monnaie en monnaie légale et le constructeur de voitures électriques Tesla se est devenue la plus grande entreprise à avoir ajouté le bitcoin à son bilan.

De même, ethereum (ETH) a également connu des développements haussiers importants cette année, avec la mise en œuvre de la mise à jour EIP-1559 qui a introduit pour la première fois un mécanisme de gravure de jetons pour réduire l’offre, sans doute le plus important.

Et tandis que 2021 a été une excellente année, 2022 pourrait s’avérer encore meilleure pour le marché de la cryptographie, selon certains analystes avec lesquels Cryptonews.com s’est entretenu. Cependant, comme d’habitude, les opinions varient considérablement.

Pour donner une idée de ce à quoi s’attendre pour 2022, nous avons contacté divers acteurs de l’industrie de la cryptographie pour connaître leurs prévisions de prix pour le BTC et l’ETH en 2022.

(Au moment de la rédaction, BTC se négocie autour de 56 250 $ et est en baisse de 11% en un mois, réduisant ses gains au cours des 12 derniers mois à moins de 193%. ETH fluctue autour de 4 500 $ et est en baisse de près de 2% en un mois. Récupération de 656% en un an.)

Prévisions de prix du Bitcoin pour 2022

Source : CoinGecko

Bien que l’année écoulée n’ait en aucun cas été une course facile pour les détenteurs de bitcoins, avec de solides rallyes et de profondes corrections tout au long de l’année, tous les commentateurs étaient optimistes quant à son prix pour l’année prochaine.

« Ma prédiction est qu’il restera volatil, mais la tendance à long terme sera à la hausse et doublera en termes de capitalisation boursière totale par an en moyenne », Kjetil Hove Pettersen, PDG du mineur norvégien de Bitcoin. Kryptovault dit-il, ajoutant :

« Je m’attends à une forte augmentation à court terme, en 2022, nous pouvons voir 140 000 USD ou plus. »

Cependant, Pettersen a également souligné qu’il est « impossible de prédire avec précision » où le prix pourrait aller, et que l’analyse technique ne fonctionnera pas nécessairement lorsque des facteurs externes entrent en jeu.

« […] Il y a tellement de facteurs externes et d’influences en jeu qui rendent la mise en œuvre difficile [análisis técnico] comparaisons traditionnelles ou historiques », a déclaré le mineur de Bitcoin.

Pendant ce temps, Bernardo Schucman, premier vice-président de la Division de la monnaie numérique CleanSpark du mineur de Bitcoin , était également haussier sur la crypto-monnaie numéro un pour l’année prochaine.

« Je crois à 250 000 $ par BTC fin 2022 sur la base du grand nombre de sociétés minières Bitcoin qui ont été fondées aux États-Unis en 2021 », a prédit Schucman.

Il a ajouté que ces nouveaux mineurs augmentent non seulement le hashrate ou la puissance de calcul du réseau Bitcoin, mais qu’ils sont également « de puissants détenteurs de l’actif ».

« Le dernier facteur clé, mais très important, pour maximiser la flambée des prix BTC sera une plus grande adoption de l’utilisation des portefeuilles BTC mis en œuvre sur les réseaux sociaux, tels que Twitter », a déclaré Schucman, notant que le réseau Lightning de Bitcoin offrira « un énorme coup de pouce pour l’adoption massive du BTC. »

Le plus optimiste parmi les experts avec qui nous avons parlé de l’année à venir était Julian Liniger, PDG du courtier de Relai bitcoins , basé en Suisse, qui a déclaré que nous pourrions être sur le point de voir l’adoption du BTC passer à un tout autre niveau en 2022.

« Les particuliers, les entreprises et maintenant même les pays commencent à adopter de plus en plus le bitcoin et l’inflation de la monnaie fiduciaire est en hausse », a déclaré Liniger à Cryptonews.com. Il a ajouté que les changements de prix quotidiens du bitcoin » sont passés de centaines à des milliers à des dizaines de milliers, et se termineront par des centaines de milliers de dollars en 2022 « .

Et si le PDG de Relai’a a raison, l’année prochaine sera extrêmement optimiste pour la crypto-monnaie numéro un :

« Je pense que 2022 sera l’année où le bitcoin atteindra 500 000 $ », a estimé Liniger.

D’autres étaient également optimistes quant à l’année à venir, bien que moins que l’appel extrêmement optimiste du PDG de Relai.

Comme l’a prédit la chaîne de bitcoins indépendante et populaire Matthew Hyland début novembre, le bitcoin pourrait atteindre 250 000 $ d’ici janvier 2022, bien que cela nécessiterait une augmentation importante et rapide par rapport à la crypto-monnaie actuelle.

Hyland a justifié son objectif de prix élevé en disant que nous n’avons pas encore vu d’euphorie comme celle que nous avons vue en 2017 dans le cycle de marché actuel, et a expliqué que cela devrait être vu dans « la dernière partie d’une bulle ».

« Je prédis que l’euphorie commencera lorsque le bitcoin dépassera les 100 000 dollars », a écrit Hyland sur Twitter juste avant que le marché ne commence à corriger à la baisse fin novembre.

Enfin, Simon Peters, analyste crypto à la plateforme de crypto et de trading de devises eToro, n’a pas fourni d’objectif de prix ferme, mais a déclaré que le prix du bitcoin tourne généralement autour de la réduction de moitié de la récompense du bloc tous les quatre ans.

« Nous avons vu un marché haussier en 2013, 2017 et nous le voyons maintenant en 2021. Cependant, là où nous avons vu des augmentations de prix paraboliques vers la fin des marchés haussiers de 2013 et 2017, nous ne l’avons pas encore vu cette année, ce qui suggère qu’il y a pourrait être plus d’augmentations de prix avant d’atteindre le maximum », a déclaré l’analyste.

Prévisions de prix Ethereum pour 2022

Source : CoinGecko

Comme le bitcoin, ethereum a également eu une bonne dose d’optimisme en 2021.

Cependant, le deuxième crypto-actif le plus précieux est connu pour être plus volatil que le bitcoin, et selon certains des analystes à qui nous avons parlé, il est également plus difficile à prévoir. En tant que tel, moins de commentateurs étaient prêts à donner des objectifs de prix fermes sur l’ETH.

« Je n’ose pas spéculer » où ira le prix de l’ethereum en 2022, a déclaré Kjetil Hove Pettersen de Kryptovault, tout en soulignant qu’il sera probablement « encore plus volatil que le bitcoin ».

« Il peut surpasser le bitcoin, mais il y a aussi beaucoup plus de risques associés, comme pour tout altcoin », a déclaré le PDG de Kryptovault.

Dans le même ordre d’idées, le cryptanalyste d’eToro, Simon Peters, a déclaré que l’ETH pourrait voir des prix plus élevés en raison d’une combinaison d’une demande plus élevée et d’une offre plus faible, bien qu’il ne soit pas disposé à offrir une cible ferme.

La demande des institutions et des investisseurs de détail à la recherche d’investissements alternatifs, combinée à une « baisse de l’offre et un ralentissement de l’entrée en circulation de nouveaux ETH » en raison de l’EIP-1559 pourrait conduire à « une augmentation potentielle des prix » de l’ETH, selon l’analyste. mentionné.

Il a ajouté qu’une plus grande partie de l’offre d’ETH existante est désormais bloquée dans des contrats de participation. Cela s’ajoute à l’offre déjà bloquée dans les applications financières décentralisées (DeFi) et à une offre en baisse d’ETH sur les bourses, a expliqué l’analyste.

Parmi ceux qui ont osé proposer un objectif plus spécifique, il y avait Bernardo Schucman de CleanSpark, qui a prédit que la croissance de DeFi et une tendance générale à une plus grande tokenisation pousseraient l’actif vers de nouveaux sommets en 2022.

L’ETH « s’orientera vers 20 000 $ en raison du grand nombre de nouveaux projets de tokenisation et de DeFi qui se répandent dans l’écosystème », a déclaré Schucman.

Enfin, le stratège principal des produits de base de Bloomberg, Mike McGlone, a également une prédiction assez vague pour l’ETH, déclarant dans un rapport sur le marché des crypto-monnaies de novembre qu’il « semble se diriger vers 5 000 $, avec un soutien d’environ 4 000 $. « , bien qu’avec un terme non spécifié.

La prédiction du mois dernier fait suite aux commentaires haussiers de l’analyste sur les perspectives cryptographiques de septembre, où il a déclaré que l’ETH « gagnait du terrain » au milieu d’une « offre en baisse » et d’une demande croissante.

____

Apprendre encore plus:

– Le modèle S2F « en échec » ravive le débat sur l’utilité du modèle de prix Bitcoin

– Tendances de la réglementation crypto 2022 : focus sur DeFi, Stablecoins, NFT et plus

– Voir : CryptoBirb sur les tendances du trading de crypto-monnaie, sa stratégie de sortie, le marché baissier et plus

– Voir: Tone Vays sur Bitcoin, Bear Market, DeFi, NFT et Ethereum Narratives

– Tendances d’investissement crypto en 2022 : préparez-vous pour plus d’institutions et de Memes Mania

– Adoption des crypto-monnaies en 2022 : à quoi s’attendre ?

– Le « papier argent » atteint un niveau record par rapport au Bitcoin et à d’autres actifs durables – PDG de Pantera

– Altcoins dans un pare-chocs 2022 alors que le nombre de commerçants de crypto doublera – Rapport

– Les paiements de Mt. Gox arrivent, mais le marché est-il prêt pour cela ?

D’énormes différences observées dans la valorisation de l’Ethereum des banques alors que l’ETH teste son plus haut historique

– 20 000 $ de mouvements hebdomadaires du prix Bitcoin probables cette année, selon l’auteur

– Une « volatilité extrême » attendue alors que les investisseurs Bitcoin apprennent à l’évaluer