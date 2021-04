Prévisions de prix Cardano (ADA): où va ADA après la frénésie?

Aujourd’hui, la flambée des crypto-monnaies se poursuit. Plus précisément, les altcoins tels que Cardano (CCC:ADA-USD) ont connu un élan considérable. Aujourd’hui, Cardano est en hausse de plus de 6% au moment de la rédaction de cet article, se rapprochant des sommets historiques fixés le mois dernier. Pour les investisseurs qui envisagent de prendre la direction de Cardano, consulter les prévisions de prix de Cardano (ADA) est un excellent moyen d’évaluer l’ampleur de la hausse à l’horizon.

Parmi les principaux titres que les investisseurs de Cardano digèrent aujourd’hui, il y a la nouvelle que la blockchain Cardano a récemment atteint une décentralisation à 100%. Qu’est-ce que cela signifie en termes simples? Eh bien, les 2 200 opérateurs de pool de piquets de la communauté sont désormais entièrement responsables de la production de blocs sur le réseau de Cardano.

En effet, c’est un facteur clé de différenciation de Cardano, et les investisseurs semblent aimer. Crypto plus grand Bitcoin (CCC:BTC-USD) dépendrait de 10 grands gisements miniers pour 85% de sa production. Avoir un réseau plus décentralisé peut prévenir 51% des attaques et d’autres risques clés sur lesquels les investisseurs de crypto-monnaie ont les yeux rivés.

Bon, passons maintenant à ces prévisions de prix Cardano (ADA) que j’ai promises.

Prévisions de prix Cardano (ADA)

Pour fournir un contexte aux lecteurs, Cardano se négocie actuellement à 1,26 $ par jeton.

CoinSwitch répertorie un objectif de prix 2023 de 2 $ pour Cardano. Cette prédiction a été faite il y a quelque temps, les investisseurs doivent donc garder cela à l’esprit. De plus, CoinSwitch prédit une fourchette de 2,88 $ à 3 $ en 2025. L’Agence de prévision économique est un site intéressant en ce sens que des prévisions mensuelles sont fournies pour les altcoins tels que Cardano. Par conséquent, l’objectif d’ADA pour avril 2022 est de 1,91 USD et ses objectifs sur deux, trois et quatre ans sont respectivement de 1,20 USD, 64 cents et 95 cents. Ce site semble baissier sur les perspectives à moyen terme de Cardano, il est donc intéressant à cet égard. Les prévisions à plus court terme d’InvestingCube pour avril suggèrent que Cardano pourrait se diriger vers un niveau de résistance clé autour de 2 $ alors que les taureaux s’entassent dans ce commerce. Fxstreet est arrivé avec un objectif de prix à court terme de 2,18 $ pour Cardano. Cette analyse s’appuie principalement sur des indicateurs techniques.

