Prévisions de prix Chia (XCH): où va XCH après AWS Mining News?

Les crypto-monnaies apportent des problèmes du monde réel parallèlement à leur succès retentissant. L’un de ces problèmes est le péage environnemental lié à la consommation d’énergie cryptographique. De nouvelles pièces de théâtre apparaissent qui cherchent à résoudre le problème, comme Chia (CCC:XCH-USD). Et avec une grande nouvelle annonce pour le jeu numérique écologique, les prévisions de prix de Chia (XCH) sont un sujet brûlant.

Source: Shutterstock

Un rapport de CNN dit que Bitcoin (CCC:BTC-USD) consomme à lui seul 110 térawattheures d’électricité par an. Pour référence, cela équivaut à peu près à la consommation d’énergie du pays suédois pendant un an.

Entrez Chia. Chia cherche à résoudre cette énigme en réduisant la consommation d’énergie de la vérification des transactions. Plutôt que le modèle de preuve de travail de Bitcoin, Chia utilise un modèle de «preuve d’espace et de temps». Ce modèle est beaucoup plus économe en énergie dans la mesure où il utilise l’espace inutilisé sur les disques durs des utilisateurs. L’exploitation minière est si simple et économe en énergie, le fondateur Bram Cohen dit que cela peut être fait dans un appartement ordinaire. C’est aussi simple que de télécharger le logiciel et d’allouer de l’espace sur le disque dur.

Les prévisions de prix de Chia (XCH) se réchauffent à partir de l’offre d’Amazon

Chia a explosé ces derniers jours grâce à une annonce de Amazon (NASDAQ:AMZN). Le géant du commerce électronique propose l’exploitation minière de Chia dans le cloud d’Amazon Web Service. La société fournit même un tutoriel sur la façon de commencer à extraire la crypto, de configurer les novices avec leurs propres portefeuilles et de les aider à commencer à accumuler des pièces. L’annonce se répercute sur iMD (OTCMKTS:IBCU) pivotent vers l’exploitation minière de Chia fin avril. L’annonce d’iMD, et maintenant le service cloud Amazon, sont des signifiants de la transition à venir de la cryptographie vers l’éco-convivialité.

Chia est fraîche, lancée au début du mois de mai, et elle connaît déjà des hauts et des bas. Les nouvelles d’Amazon catalysent de gros gains que les investisseurs espèrent conduire à une augmentation constante du prix du Chia. DigitalCoinPrice est le premier prédicteur des prix de Chia, suggérant que XCH pourrait gagner plus de 600 points cette année, se terminant 2021 à 1775,73 $. Market Realist complète directement la prédiction, qualifiant XCH d’investissement optimiste pour 2021.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé à partir d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/chia-xch-price-predictions-where-does-xch-go-after-aws-mining-news/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC