Prévisions de prix Chia

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Chia (XCH) est une pièce diffusée sur le réseau Chia, une plate-forme de blockchain radicalement nouvelle créée par l’inventeur de BitTorrent, Bram Cohen. Chia est régie par Chia Network Inc., une entreprise qui envisage de devenir publique et dont l’objectif ambitieux est de transformer Chia en « argent numérique de qualité professionnelle ». Chia Network est l’une des solutions dites de niveau 1, telles que Bitcoin ou Ethereum, car il n’utilise pas l’infrastructure existante et l’ensemble du réseau est construit à partir de zéro, y compris Chialisp, un langage de programmation de transaction intelligent. La principale caractéristique qui différencie Chia est le nouveau protocole de consensus appelé Test de l’espace et du temps. Cela oblige les participants au réseau à utiliser l’espace vide sur leurs disques durs pour l’agriculture (comme on l’appelle, plutôt que l’extraction de chia) ou à résoudre des énigmes plus gourmandes en calcul (pour le « temps »). Les agriculteurs peuvent rejoindre le réseau avec aussi peu que 100 Go d’espace. Cela rend l’agriculture Chia beaucoup plus accessible à la personne moyenne que l’exploitation minière Bitcoin ou Ethereum, qui nécessite l’utilisation d’équipements spéciaux et entraîne des coûts énergétiques énormes. La très faible consommation d’énergie est un autre avantage de Chia, qui se targue d’être verte.

Chia n’a pas eu d’ICO et a plutôt été cultivée pendant un certain temps avant le lancement de son réseau principal en 2021, après quoi ses transferts sont devenus disponibles. Il n’y a pas de limite sur la quantité totale de chia, mais on s’attend à ce qu’elle soit réduite de moitié tous les 3 ans.

Chia a permis la négociation le 3 mai 2021, ce qui a donné un bon départ à la pièce, atteignant le sommet historique de ~ 1934 $. Plus tard, le prix a un peu vacillé, mais Chia a quand même bénéficié de prix élevés. première quinzaine de mai, notamment vers le milieu du mois, probablement dans le sillage des propos d’Elon Musk sur la consommation énergétique de Bitcoin, grâce au positionnement astucieux de Chia comme alternative verte au Bitcoin. Bien qu’ils aient atteint des sommets aussi élevés (plus de 1600 $ le 15 mai), les prix du chia ont ensuite chuté à des creux de l’ordre de 600 à 700 $ en quelques jours, ce qui aurait pu être causé par l’annonce de la pénurie de disques durs causée par l’agriculture. , avec le déclin de la vague initiale d’intérêt. Cela étant dit, à la mi-juin 2021, le prix de Chia a commencé à se consolider, se négociant principalement entre 350 $ et 450 $, ce qui peut indiquer qu’une tendance haussière est à venir. Couplé aux ambitions de l’équipe de Chia telles que faire une offre publique initiale dans un proche avenir, cela fait de Chia le seul à suivre.

Même si une analyse technique précise à 100% de la crypto-monnaie Chia est à peine possible, dans cet outil d’analyse technique avancé de TradingView, vous pouvez afficher la note globale d’achat et de vente de XCH en temps réel pour la période sélectionnée. Le résumé XCH/USD est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires : moyennes mobiles, oscillateurs et pivots.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour Chia (XCH) à partir de plates-formes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix du Chia passera de 270 875605 $ à 13 807 $ en un an. Cela fait de XCH un mauvais investissement. Le potentiel de profit à long terme est de -94,90 %.

Répondant à la question de savoir si Chia est un bon investissement, TradingBeasts dit catégoriquement oui. Dans la perspective de 2021, le prix de cette pièce devrait atteindre 551 212 $ avec une croissance à 803 890 $ d’ici la fin de 2022.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Chia Network augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 260 387 $ par rapport au prix d’aujourd’hui à 1056 292 $. Il passera à 423 428 $ d’ici 2022 et poursuivra sa croissance en 2023-2024. Selon les prévisions, Chia Network est un investissement rentable à long terme.

Comme le montre l’analyse citée ci-dessus, les projections de Chia (XCH) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix positifs ou négatifs pour XCH. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets de Chia, l’environnement cryptographique en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Avertissement: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

SwapSpace est un agrégateur d’échange de crypto-monnaies qui vous permet d’échanger plus de 450 crypto-monnaies à taux fixes et flottants. Nous collectons les taux des principaux échanges cryptographiques sur le marché à l’écran et laissons nos utilisateurs comparer et choisir l’option qu’ils préfèrent. Nous n’ajoutons pas de frais en plus des frais de partenaire, ce qui rend le trading via SwapSpace rentable. Le temps d’échange n’est pas plus long que dans n’importe lequel de nos services intégrés à partir de 10 minutes. Le support SwapSpace fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Passionné de crypto-monnaies et souhaitez recevoir plus d’actualités et de prévisions de prix au quotidien ? Rejoignez le blog SwapSpace !

Derniers articles :

Prévision du prix de la pièce Ankr

Prévision de prix Matic