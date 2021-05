Prévisions de prix Cosmos (ATOM): où ira la crypto ATOM après son record?

Cosmos (CCC:ATOM-USD) a bondi de 25% dans le commerce aujourd’hui pour atteindre un nouveau record historique d’un peu plus de 32 $. ATOM-USD a depuis légèrement reculé du sommet de 32,05 $ à 29,22 $ au moment de la rédaction de cet article.

Cosmos est une plate-forme pour rationaliser les transactions entre différentes blockchains, telles que Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Ethereum (CCC:ETH-USD). Surnommé «l’Internet des blockchains» par ses fondateurs, Cosmos utilise une blockchain de preuve d’enjeu avec Byzantine Fault Tolerance. ATOM est la pièce qui alimente tout.

Cosmos résout le défi de l’interopérabilité des monnaies numériques, c’est-à-dire la nécessité pour deux monnaies numériques de disposer de technologies et de protocoles compatibles pour interagir. Son protocole de communication inter-blockchain permet aux utilisateurs d’échanger des actifs d’une blockchain à une autre. Cosmos fournit également des outils aux développeurs pour créer facilement leurs propres applications blockchain sur le réseau Cosmos.

ATOM est la pièce native de la blockchain et est principalement utilisée pour récompenser les validateurs et pour le jalonnement. Il n’y a pas de limite spécifique sur la fourniture d’ATOM. Le nombre de jetons créés est basé sur le nombre d’ATOM mis en jeu, ce qui conduit à «un taux d’inflation annuel compris entre 7% et 20%».

Avec Cosmos se négociant actuellement autour de 29 $, où va ATOM-USD à partir de maintenant?

Prévisions de prix Cosmos (ATOM)

