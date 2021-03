Prévisions de prix de Cardano (ADA): ADA grimpe sur Cardano NFT News

Dans un nouveau cas où la réalité est plus étrange que la fiction, les soumissionnaires réclament des copies numériques du mème «cash me outside» de 2017, et ils se vendront probablement pour des milliers de dollars. Cardano (CCC:ADA-USD) se penche fortement sur les enchères NFT, essayant de devenir la devise de choix pour les achats numériques comme celui du mème généré par Dr.Phil. Des nouvelles récentes sur la société ont conduit à certaines prévisions de prix de Cardano (ADA).

Source: Shutterstock.com

Les jetons non fongibles (NFT) sont une nouvelle façon pour les gens de soumissionner pour la propriété numérique de GIF, de fichiers musicaux, d’art – tout ce que vous pouvez imaginer. L’industrie de la cryptographie est étroitement liée au marché croissant des NFT. Cardano et Ethereum (CCC:ETH-USD) reconnaissent le potentiel d’utilisation de leurs jetons respectifs dans les transactions NFT.

Cardano a beaucoup fait les manchettes ce mois-ci. Il a été lancé sur Coinbase Pro ces dernières semaines et se développait rapidement en termes de capitalisation boursière. Maintenant, la crypto attire l’attention de ses négociations avec les principales plates-formes NFT.

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a révélé que son entreprise était en négociation avec les plates-formes pour faire passer leurs transactions d’Ethereum au jeton ADA de Cardano. C’est une grande nouvelle aux côtés d’autres révélations majeures comme l’introduction de contrats intelligents sur le réseau Cardano. La société montre sa volonté d’affronter Ethereum en tête-à-tête.

Enfin, jetons un coup d’œil aux prévisions de prix Cardano (ADA) de certains experts pour voir où se dirige le jeton:

Meilleurs pronostics de prix Cardano (ADA)

Les tests ExchangeRates montrent la pièce à une force significative. La plate-forme est assez optimiste sur le jeton, prévoyant une valorisation de 5 $ sur toute la ligne et disant que le ciel est la limite. FXStreet prédit une «reprise majeure», affirmant que l’ADA est sur le point de réaliser des gains allant jusqu’à 22% prochainement. CoinGape est également optimiste sur le jeton, prévoyant une hausse similaire de 24%. InvestingCube prévoit de gros gains pour la pièce. Cependant, cela dépend du fait que la pièce brise la valorisation de 1,50 $ qu’elle n’a pas encore atteinte. Une baisse en dessous de 1,20 $ pourrait signifier une cassure baissière.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/03/cardano-ada-price-predictions-ada-climbs-on-cardano-nft-news/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC