Prévisions de prix de Chiliz (CHZ): où ira CHZ après les nouvelles de la LNH?

Pour les investisseurs à la recherche d’options cryptographiques uniques aujourd’hui, Chiliz (CCC:CHZ-USD) est devenu l’un des sujets les plus brûlants ces derniers temps. Il se trouve que quelques catalyseurs amènent les investisseurs à Chiliz dans une belle balade. En conséquence, des prévisions de prix assez intéressantes pour Chiliz (CHZ) tournent maintenant autour de ce jeu de crypto-monnaie.

Pour les fans de la LNH comme moi, Chiliz a un sacré catalyseur excitant en ce moment. Aujourd’hui, la société a annoncé un partenariat marketing avec les New Jersey Devils, une décision qui a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les passionnés de cryptographie à la recherche de cas d’utilisation plus réels pour justifier l’investissement dans de tels jetons.

Les investisseurs qui n’ont pas vérifié Socios.com devraient le faire. Cette plate-forme d’engagement des fans, construite sur la blockchain Chiliz, utilise CHZ comme monnaie exclusive de la plate-forme. En conséquence, pour les investisseurs qui parient sur la montée en puissance des jetons liés au sport, des NFT et d’autres marchandises vendues sur la blockchain, Chiliz et Socios sont une voie à suivre passionnante.

Le PDG de la société semble très optimiste quant à l’avenir de Chiliz. Un tweet récent met en évidence certaines des fonctionnalités supplémentaires sur lesquelles Chiliz travaille actuellement.

De plus, CHZ vient d’être cotée à la bourse Bithumb. En effet, les investisseurs semblent avoir beaucoup à aimer à propos de cette option cryptographique passionnante aujourd’hui.

Maintenant, passons à certaines de ces prévisions de prix Chiliz (CHZ) que j’ai promises.

Prévisions de prix pour Chiliz (CHZ)

Pour le contexte, CHZ se négocie actuellement à 55 cents par jeton, au moment de la rédaction de cet article.

DigitalCoinPrice indique le prix cible de fin d’année pour CHZ à 85 cents. De plus, ce site prévoit des prix à plus long terme de 1,62 $ et 2,50 $ en 2025 et 2028, respectivement. WalletInvestor affiche des prévisions similaires pour CHZ. En effet, ce site répertorie un prix cible sur 1 an de 97 cents et un objectif de prix sur cinq ans de 3,16 $ pour CHZ. Gov.Capital est un peu plus optimiste avec ses prévisions de prix CHZ. Ce site répertorie les objectifs sur un an et cinq ans de 1,29 $ et 5,35 $, respectivement. Parmi les sites couvrant CHZ, FXStreet semble être le plus baissier. Ce site indique un potentiel de baisse à court terme de 44% pour la CHZ.

