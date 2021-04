Prévisions de prix de Chiliz (CHZ): où se dirige le Chiliz après la liste des fan Tokens de Binance?

Jeu de sports-crypto Chiliz (CCC:CHZ-USD) connaît un bon mois et pourrait poursuivre sa tendance haussière dans un proche avenir. L’altcoin de plus en plus populaire offre aux investisseurs une nouvelle opportunité d’acheter leurs jetons de fans. Bien que cette fois soit différente. Le nouveau dépôt de jetons sera terminé De Binance (CCC:BNB-USD), signifiant un moment clé pour la croissance de Chiliz et stimulant une série de prévisions de prix de Chiliz (CHZ).

Source: Shutterstock

Le FC Barcelone a récemment attiré beaucoup de presse en raison de son adhésion à la controversée Super League. L’expérience du super sport a vu le jour et est décédée en quelques jours à peine grâce à une énorme réponse négative des fans de football. Le club pivote à partir de ce moment et fait l’actualité dans le monde de la cryptographie alors que ses jetons de fan Chiliz tombent sur la plate-forme Binance ce matin.

Le moment est un gros problème pour le FC Barcelone alors que le club fait son entrée dans la crypto-monnaie.

Mais c’est un moment plus important pour Chiliz. Chiliz est fier d’offrir les meilleures expériences de fans grâce à ses jetons de fans. Les propriétaires de jetons peuvent participer à des votes d’équipe légitimes sur des choses comme les récompenses MVP pour les joueurs ou les changements d’uniformes, et ils peuvent acheter des billets avec leurs pièces. L’hébergement du jeton du FC Barcelone sur Binance est un signe de succès pour la crypto jumpstart.

Les prévisions de prix de Chiliz (CHZ) se réchauffent avec la liste des jetons Binance

Les analystes reconnaissent ce moment aussi important pour le jeton que quiconque. La valeur du jeton phare CHZ augmente régulièrement au cours des dernières semaines, et les prévisions de prix du Chiliz (CHZ) sont devenues plus optimistes depuis la dernière fois que nous avons vérifié. Jetons un coup d’œil à ce que les analystes disent maintenant:

WalletInvestor déplace encore plus loin les objectifs de CHZ, avec une nouvelle prévision d’un an de 99 cents. Gov Capital a également augmenté la mise sur CHZ, prévoyant un prix de 84 cents en un an. Digitalcoin prédit un prix de 87 cents d’ici la fin de 2021. FXStreet est plus baissier que d’autres, prévoyant une chute pour CHZ. Cependant, le site pense également que la pièce peut atteindre 60 cents. Cela dépend du maintien de la pièce au-dessus de son niveau de résistance actuel.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/chiliz-chz-price-predictions-where-is-chiliz-heading-after-binance-fan-token-listing/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC