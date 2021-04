Prévisions de prix de Chiliz (CHZ): où va CHZ après la sortie du nouveau fan Token?

Démarrage de la crypto Chiliz (CCC:CHZ) fait la une des journaux pour son croisement innovant entre le monde de la cryptographie et le sport. Grâce à son modèle commercial unique et à l’actualité récente de l’altcoin, les prévisions de prix de Chiliz (CHZ) bouillonnent sur le Web.

Source: Shutterstock

Le mois dernier, Chiliz a vu une presse importante avec ses énormes gains de 200%. Le battage médiatique s’est poursuivi alors que la société annonce davantage de partenariats et de cash back de la société de trading Jump Trading.

Chiliz se distingue des autres cryptos en attachant CHZ au monde du sport. Le jeton Chiliz, CHZ, est la devise propriétaire utilisée pour les achats de Fan Tokens. Les Fan Tokens sont utilisés sur la plate-forme d’engagement des fans de Chiliz Socios.com, où les utilisateurs peuvent échanger les jetons contre différentes choses. Par exemple, les utilisateurs peuvent les dépenser pour des votes pour des designs de maillots et des titres MVP, ou pour un accès anticipé aux billets de jeu. L’objectif principal de Chiliz est de combler le fossé entre les supporters et les équipes sportives.

La société a créé de la vapeur sur le marché de la cryptographie au cours des derniers jours avec la sortie prochaine de ses derniers Fan Tokens. Ces jetons sont publiés en collaboration avec la ligue des combattants professionnels en herbe. Les acheteurs pourront utiliser les jetons PFL sur Socios.com pour une variété de fonctionnalités de ligue VIP.

En prévision de la baisse symbolique, les prix des CHZ commencent à augmenter.

Chiliz (CHZ) Prédictions de prix avant la prochaine baisse de jeton de fan

Alors que la société poursuit ses baisses croissantes de Fan Token, les investisseurs peuvent voir le prix de la CHZ bouger un peu. Et comme la société s’associe à des ligues et des équipes de plus en plus populaires, comme la Juventus et le FC Barcelone, on peut s’attendre à ce que la pièce augmente plus rapidement.

Cela dit, regardons quelques prévisions de prix Chiliz (CHZ):

FXStreet prédit que le jeton CHZ atteindra 57 cents en 2021. DigitalCoinPrice établit une prévision de fin d’année de 76 cents. Gov Capital suggère également un prix de fin d’année de 76 cents. WalletInvestor prédit un 84 cents particulièrement haussier d’ici la fin de 2021.

CHZ est en hausse de plus de 20% aujourd’hui, s’échangeant à 49 cents.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.