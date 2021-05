Prévisions de prix de Kishu Inu (KISHU): À quelle hauteur la crypto-monnaie KISHU peut-elle aboyer?

L’une des plus récentes crypto-monnaies du bloc, Kishu Inu (CCC:KISHU-USD) a vu un regain d’intérêt des investisseurs ces derniers temps. En conséquence, les investisseurs en crypto surveillent de plus en plus les prévisions de prix de Kishu Inu (KISHU) dans cet environnement actuel.

Source: Shutterstock

Une autre crypto-monnaie inspirée des mèmes, Kishu Inu “est une crypto-monnaie décentralisée et centrée sur la communauté avec des récompenses instantanées pour les détenteurs.” Comme ses pairs Dogecoin (CCC:DOGE-USD) et Shiba Inu (CCC:SHIB-USD), Kishu Inu cherche à profiter d’un engouement parmi les cryptos inspirés des animaux de compagnie. Et cette stratégie semble fonctionner.

Le prix du KISHU a considérablement augmenté ces derniers temps. En négociant à des fractions d’un centime, les investisseurs s’empilent pour acheter des milliers (ou des millions) de ces jetons à ce qu’ils espèrent être une réduction significative par rapport à leur valeur future.

En conséquence, voyons ce que les experts pensent de la direction que prend KISHU.

Prévisions de prix pour Kishu Inu (KISHU)

Pour référence, les jetons KISHU se négocient actuellement à 0,00000001 USD chacun, au moment de la rédaction de cet article.

DigitalCoinPrice fixe le prix de novembre 2027 pour KISHU à 0,00000006 USD. En conséquence, cela représente une hausse de 600%. Gov.capital suggère que KISHU pourrait atteindre 0 $. Le site note “Kishu Inu a montré une tendance à la hausse, nous pensons donc que des segments de marché similaires étaient très populaires dans la période donnée.” CoinArbitrageBot répertorie des projections relativement linéaires pour KISHU. En effet, les objectifs de prix 2022, 2023 et 2024 du site sont les suivants: 0,0000002 USD, 0,0000003 USD et 0,0000005 USD.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

