Prévisions de prix de Reef Finance pour le quatrième trimestre 2021 après une augmentation de 30%

Le prix de Reef Finance (REEF/USD) a augmenté de plus de 30% au cours des cinq dernières séances de bourse après le lancement du très attendu Reef Chan v7. La dernière version propose diverses mises à jour et corrections de bugs qui rendront l’écosystème blockchain plus compétitif sur le marché.

Le déploiement et la vérification des contrats intelligents sont désormais entièrement automatisés avec la prise en charge de Remix ERC-20, permettant aux utilisateurs de choisir facilement le jeton qu’ils souhaitent approvisionner. Il a également lancé Reefswap, facilitant la création d’un pool de liquidités Uniswap V2 pour ses jetons, ainsi que l’échange de jetons ERC-20 sur la chaîne Reef.

D’autre part, Reefscan peut désormais prendre en charge une interaction complète avec les contrats intelligents mis en œuvre sur la chaîne Reef. En conséquence, les utilisateurs peuvent facilement exécuter des transactions de contrats intelligents impliquant différents projets.

Faut-il acheter ou vendre REEF ?

Du point de vue de l’investissement, les investisseurs financiers décentralisés seraient les plus intrigués par REEF. Reef Finance est l’un des plus grands écosystèmes de blockchain DeFi sur le marché, avec une capitalisation boursière entièrement diluée de près de 460 millions de dollars, au moment de la rédaction de cet article.

Et en apportant des corrections de bugs majeurs dans la dernière mise à jour tout en publiant des fonctionnalités intéressantes, davantage de développeurs DeFi chercheront à lancer leurs projets sur Reef Chain. Par conséquent, la hausse actuelle du prix de REEF pourrait se transformer en un rallye à long terme qui rapprocherait la capitalisation boursière symbolique de 1 milliard de dollars.

Le jeton a enregistré un volume d’échanges le plus élevé de tous les temps, de plus de 1,2 milliard de dollars, en mai lors du lancement du Reef Chain Mainnet, et l’annonce de la version améliorée pourrait produire un rallye similaire.

Source – TradingView

Le rallye peut-il continuer ?

Techniquement, le prix de Reef Finance semble se négocier dans une formation de canal ascendant sur le graphique intrajournalier. En conséquence, REEF a rebondi dans les conditions de surachat du RSI de 14 jours avant de s’inverser légèrement dimanche.

Le volume des échanges sur 24 heures a également grimpé en flèche au cours des trois jours précédents après la sortie de Reef Chain v7 la semaine dernière. Par conséquent, les traders pourraient viser des gains étendus autour de 0,03284 $, ou plus à 0,03699, avant la semaine prochaine.

D’un autre côté, si le recul de dimanche se poursuit lundi, REEF pourrait trouver un support aux alentours de 0,02403, ou en baisse à 0,01971.

Il est peut-être temps d’acheter REEF

En résumé, bien que REEF semble avoir considérablement augmenté au cours des dernières séances de bourse, il se négocie toujours plusieurs crans en dessous de ses sommets de mai.

Par conséquent, avec le retour des plus hauts lundi, le pic de samedi pourrait facilement être prolongé une fois que les traders prendront note du vent.

