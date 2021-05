Prévisions de prix de Solana (SOL): où va SOL après l’inscription de Coinbase Pro?

Solana (CCC:SOL-USD) fait de ce printemps sa saison des taureaux. La pièce de monnaie est en constante augmentation depuis un certain temps maintenant et elle a obtenu un soutien institutionnel assez important. Maintenant, il obtient l’une des meilleures listes d’échange qu’une crypto peut obtenir. En conséquence, les prévisions de prix de Solana (SOL) viennent au premier plan des intérêts des investisseurs.

Pour récapituler l’année de Solana jusqu’à présent, il a obtenu cinq investissements de 20 millions de dollars de différents groupes d’investisseurs stratégiques, et il augmente de plus en plus chaque jour. Solana a fléchi ses muscles, atteignant récemment son record de 58 $. Et maintenant, il atterrit un Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) référencement.

Coinbase a annoncé hier qu’il ouvrait le trading SOL sur sa plate-forme Coinbase Pro. À partir du 20 mai, les investisseurs peuvent déplacer leur SOL existant dans leurs comptes Coinbase Pro. La négociation réelle de Solana commencera le 24 mai. Les pièces SOL peuvent être achetées avec des USD, GBP, l’Euro, Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Attache (CCC:USDT-USD).

Prévisions de prix Solana (SOL): quelle est la prochaine étape pour SOL?

Une liste Coinbase est une affaire énorme; il donne un accès crypto à l’une des plus grandes bases d’utilisateurs d’échange au monde. C’est quelque chose pour lequel les investisseurs dans d’énormes pièces de monnaie comme Dogecoin (CCC:DOGE-USD) manquaient depuis longtemps. Les experts ont également prouvé qu’une liste Coinbase entraînait généralement d’énormes gains de prix dans les premiers jours de négociation.

Alors, où se situent les prévisions de prix de Solana (SOL) avant la liste Coinbase? Nous allons jeter un coup d’oeil:

L’Agence de prévision économique prédit de gros gains pour SOL. Ils prédisent que Solana clôturera 2021 avec un prix de 155 $. DigitalCoinPrice est beaucoup moins optimiste. Ils prédisent que la pièce dépassera à peine son record actuel, atteignant seulement 57 $ cette année. WalletInvestor prévoit une valorisation de 171 $ d’ici mai 2022. La prévision du prix des pièces est la plus optimiste de toutes. Ils disent que SOL pourrait atteindre 206 $ d’ici la fin de l’année.

